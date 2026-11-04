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Головна Новини дня У Комишувасі з-під завалів дістали тіла 31 загиблого

У Комишувасі з-під завалів дістали тіла 31 загиблого

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4 листопада 2026 09:25
У Комишувасі після удару РФ з-під завалів дістали тіла 31 загиблого ДСНС Запоріжжя
Працівники ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару, завданого 2 листопада. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, особи 12 людей уже встановили.

Про це повідомив співголова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей залишаються зниклими безвісти у Комишувасі

Наразі 59 людей вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

У Комишувасі з-під завалів дістали тіла 31 загиблого - фото 1
Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, російські війська прицільно вдарили по громаді авіабомбою ФАБ-3000.

Удар припав на людей, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи на місці продовжуються.

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Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 30 жовтня російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Для атак застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Унаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранень зазнали шестеро людей. 

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі Запорізької області можуть погіршити ситуацію з електропостачанням також на Миколаївщині та Дніпропетровщині. За його словами, основною ціллю атаки стала генерація електроенергії.

Запорізька область війна в Україні загиблі Запорізька ОВА атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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