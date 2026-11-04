У Комишувасі з-під завалів дістали тіла 31 загиблого
У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару, завданого 2 листопада. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, особи 12 людей уже встановили.
Про це повідомив співголова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Скільки людей залишаються зниклими безвісти у Комишувасі
Наразі 59 людей вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.
За словами Федорова, російські війська прицільно вдарили по громаді авіабомбою ФАБ-3000.
Удар припав на людей, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи на місці продовжуються.
Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 30 жовтня російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Для атак застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Унаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранень зазнали шестеро людей.
Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі Запорізької області можуть погіршити ситуацію з електропостачанням також на Миколаївщині та Дніпропетровщині. За його словами, основною ціллю атаки стала генерація електроенергії.