Працівники ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару, завданого 2 листопада. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, особи 12 людей уже встановили.

Про це повідомив співголова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей залишаються зниклими безвісти у Комишувасі

Наразі 59 людей вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, російські війська прицільно вдарили по громаді авіабомбою ФАБ-3000.

Удар припав на людей, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи на місці продовжуються.

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Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі Запорізької області можуть погіршити ситуацію з електропостачанням також на Миколаївщині та Дніпропетровщині. За його словами, основною ціллю атаки стала генерація електроенергії.