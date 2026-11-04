Рятувальники на місці удару по Комишувасі Запорізької області. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізького району продовжує зростати. Станом на 4 листопада відомо про 37 загиблих. На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Комишувасі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Авіаудар по Комишувасі: кількість загиблих зростає

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі, якого російські війська завдали 2 листопада 2026 року, зросла до 37 людей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На місці удару продовжують працювати кінологічні розрахунки та підрозділ Державного гірничорятувального загону ДСНС України.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 28-річний рятувальник Родіон дістав численні травми під час російського удару по Комишувасі 2 листопада, коли разом із колегами виїхав гасити пожежу. Його батько Едуард дізнався про поранення сина від іншого сина, а вперше побачив Родіона вже в лікарні після операції. Унаслідок атаки також загинули близькі та знайомі родини, а деяких людей досі розшукують.

Новини.LIVE писали, що російські війська 2 листопада завдали авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу. Одна з постраждалих жінок провела під завалами близько двох годин, поки рятувальники не дістали її за допомогою домкрата. Її напарниця загинула одразу, а загалом серед працівниць бригади внаслідок удару загинули вісім жінок.