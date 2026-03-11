Когда США могут прекратить удары по Ирану — мнение Ауслендера

Атака на Иран. Фото: Reuters, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Операция Соединенных Штатов в Иране хорошо спланирована и преследует определенные цели, которых Америка стремится достичь. После этого активная фаза бомбардировок Тегерана и других городов прекратится.

Об этом заявил журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE в среду, 11 марта.

Когда США могут прекратить бомбардировки Ирана

По словам Ауслендера, Соединенные Штаты вместе с Израилем методично уничтожают военный потенциал иранского режима. Америка действует по четкому плану и ее удары вовсе не хаотичны

"Есть программа минимум и она предусматривает четкий план. Есть банк целей. Они распределены по приоритетности", — пояснил журналист.

Он также добавил, что после достижения определенного уровня собственных целей США прекратят атаковать Иран. Страна фактически потеряет инструменты для дальнейшей эскалации.

"Я думаю, что не позднее конца марта должна завершиться интенсивная фаза бомбардировок", — добавил Ауслендер.

Военная операция в Иране

В одном из последних заявлений президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива. В противном случае, американский лидер пригрозил беспрецедентными последствиями.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран в ряде аспектов. Несмотря на это, для Америки этого мало. По словам президента, США стремятся к окончательной победе.

В то же время Украина отправила три группы собственных специалистов на Ближний Восток. Они помогут США и другим странам сбивать иранские дроны.