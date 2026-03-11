Коли можуть припинитися американські атаки на Іран — Ауслендер назвав термін

Атака на Іран. Фото: Reuters, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки не діють навмання під час операції в Ірані. Вони мають чіткі завдання та мету, до якої рухаються. Від досягнення цієї цілі буде залежати припинення ударів по Тегерану та інших містах.

Про це заявив журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE у середу, 11 березня.

Коли США можуть припинити бомбардування Ірану

За словами Ауслендера, Сполучені Штати разом з Ізраїлем методично знищують військовий потенціал іранського режиму. Америка діє за чітким планом і її удари зовсім не хаотичні

"Є програма мінімум і вона передбачає чіткий план. Є банк цілей. Вони розподілені за пріоритетністю", — пояснив журналіст.

Він також додав, що після досягнення певного рівня власних цілей США припинять атакувати Іран. Країна фактично втратить інструменти для подальшої ескалації.

"Я думаю, що не пізніше кінця березня повинна завершитися інтенсивна фаза бомбардувань", — додав Ауслендер.

Військова операція в Ірані

В одній із останніх заяв президент США Дональд Трамп висунув вимогу Ірану негайно прибрати міни з Ормузької протоки. В іншому випадку, американський лідер пригрозив безпрецедентними наслідками.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вже перемогли Іран у низці аспектів. Попри це, для Америки цього замало. За словами президента, США прагнуть остаточної перемоги.

Водночас Україна відправила три групи власних фахівців на Близький Схід. Вони допоможуть США та іншим країнам збивати іранські дрони.