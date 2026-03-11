Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ауслендер назвав термін можливого припинення ударів США по Ірану

Ауслендер назвав термін можливого припинення ударів США по Ірану

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 23:59
Коли можуть припинитися американські атаки на Іран — Ауслендер назвав термін
Атака на Іран. Фото: Reuters, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки не діють навмання під час операції в Ірані. Вони мають чіткі завдання та мету, до якої рухаються. Від досягнення цієї цілі буде залежати припинення ударів по Тегерану та інших містах.

Про це заявив журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE у середу, 11 березня.

Реклама
Читайте також:

Коли США можуть припинити бомбардування Ірану

За словами Ауслендера, Сполучені Штати разом з Ізраїлем методично знищують військовий потенціал іранського режиму. Америка діє за чітким планом і її удари зовсім не хаотичні

"Є програма мінімум і вона передбачає чіткий план. Є банк цілей. Вони розподілені за пріоритетністю", — пояснив журналіст.

Він також додав, що після досягнення певного рівня власних цілей США припинять атакувати Іран. Країна фактично втратить інструменти для подальшої ескалації.

"Я думаю, що не пізніше кінця березня повинна завершитися інтенсивна фаза бомбардувань", — додав Ауслендер.

Військова операція в Ірані

В одній із останніх заяв президент США Дональд Трамп висунув вимогу Ірану негайно прибрати міни з Ормузької протоки. В іншому випадку, американський лідер пригрозив безпрецедентними наслідками.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вже перемогли Іран у низці аспектів. Попри це, для Америки цього замало. За словами президента, США прагнуть остаточної перемоги.

Водночас Україна відправила три групи власних фахівців на Близький Схід. Вони допоможуть США та іншим країнам збивати іранські дрони.

США Іран обстріли прогнози атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації