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Алиев пристыдил РФ и заявил, что самолет AZAL был сбит с земли

29 декабря 2024 14:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Катастрофа самолета в Казахстане — Алиев открыто обвинил Россию и рассказал о попытке "замять дело"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: president.az
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Гражданский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит в воздушном пространстве России вблизи города Грозный. Москва пыталась замять дело и выдвигала абсурдные версии катастрофы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

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По словам Алиева, самолет был поражен ударом с земли, а также к катастрофе привела работа средств радиоэлектронной борьбы.

"Азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи на территории России, вблизи города Грозный, и едва не потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Это первая угроза для самолета. При этом в результате наземного обстрела также была сильно повреждена хвостовая часть самолета", — заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что первые версии России, в частности о столкновении с птицами или взрыве газового баллона, выглядят как попытка скрыть правду.

"Нас огорчило и удивило то, что официальные органы России выдвигали версии о взрыве газового баллона. То есть это четко показало, что российская сторона хочет замять этот вопрос, и, конечно, это никого не радует. Конечно, наш самолет был случайно сбит. Естественно, речь не идет о каком-либо умышленном террористическом акте. Поэтому признать свою вину, извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и довести это до общественности — это были необходимые шаги. К сожалению, за первые три дня мы не услышали ничего, кроме нелепых заявлений со стороны России", — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что предложение России о помощи в расследовании было отклонено.

"Азербайджан с первого дня выступал за группу международных экспертов, которые занимались бы этой работой. Российская сторона официально предложила нам, чтобы Межгосударственный авиационный комитет расследовал это дело. Мы категорически отказались. Причина понятна. Потому что не секрет, что эта институция в основном состоит из российских чиновников, и руководят ей граждане России. Факторы объективности здесь могут быть не полностью удовлетворены. Если бы мы увидели справедливые и адекватные шаги России сразу после аварии, возможно, мы бы не возражали. Но мы увидели, что есть явные попытки замять этот вопрос", — заявил Алиев.

Ранее российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines. Он назвал инцидент "трагическим".

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный, который находится в республике Чечня. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о наличии доказательств причастности России к авиакатастрофе в Актау. По его словам, этот инцидент является очередным свидетельством агрессивной политики Кремля и его пренебрежение международными нормами безопасности.

Представители Azerbaijan Airlines сообщили, что перед падением их самолет подвергся внешнему вмешательству.

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