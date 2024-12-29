Катастрофа літака в Казахстані — Алієв відкрито звинуватив Росію і розповів про намагання "зам'яти справу"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: president.az

Цивільний літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий у повітряному просторі Росії поблизу міста Грозний. Москва намагалась зам'яти справу і висувала абсурдні версії катастрофи.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв інтерв'ю Азербайджанському телебаченню.

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За словами Алієва, літак було уражено ударом із землі, також до катастрофи призвела робота засобів радіоелектронної боротьби.

"Азербайджанський цивільний літак був пошкоджений ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і ледь не втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Це перша загроза для літака. При цьому внаслідок наземного обстрілу була також сильно пошкоджена хвостова частина літака", — сказав президент Азербайджану.

Він додав, що перші російські версії, зокрема про зіткнення з птахами чи вибух газового балона, виглядають як спроба приховати правду.

"Нас засмутило і здивувало, це те, що офіційні органи Росії висували версії про вибух газового балона. Тобто це чітко показало, що російська сторона хоче зам’яти це питання, і, звичайно, це нікого не тішить. Звичайно, наш літак випадково збили. Звісно, ​​про вчинення якогось умисного терористичного акту тут не йдеться. Тому визнати свою провину, вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, довести це до громадськості — все це були кроки. На жаль, за перші три дні ми не почули нічого, крім нісенітниці з Росії", — підкреслив Алієв.

Азербайджанський лідер зазначив, що російську пропозицію щодо допомоги у розслідуванні було відкинуто.

"Азербайджан з першого дня виступав за групу міжнародних експертів, яка займалася цією роботою. Російська сторона офіційно запропонувала нам, щоб Міждержавний авіаційний комітет розслідував цю справу. Ми категорично відмовилися. Причина зрозуміла. Тому що не секрет, що ця інституція складається здебільшого з російських чиновників і очолюють інституцію громадяни Росії. Фактори об'єктивності тут можуть бути не повністю задоволені. Якби ми побачили справедливі і адекватні кроки Росії відразу після аварії, можливо, ми б не заперечували. Але ми побачили, що є явні спроби зам'яти це питання", — наголосив Алієв.

Раніше російський диктатор Володимир Путін перепросив у президента Азербайджану Ільхама Алієва за авіатрощу літака Azerbaijan Airlines. Він назвав інцидент "трагічним".

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного, що в республіці Чечня. На борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу.



Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про наявність доказів причетності Росії до авіакатастрофи в Актау. За його словами, цей інцидент є черговим свідченням агресивної політики Кремля та його нехтування міжнародними нормами безпеки.

Представники Azerbaijan Airlines повідомили, що перед падінням їхній літак зазнав зовнішнього втручання.