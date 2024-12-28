Катастрофа літака Azerbaijan Airlines — Путін вибачився перед Алієвим

Путін перепросив в Алієва за авіакатастрофу Azerbaijan Airlines
Президент Росії Володимир Путін перепросив у президента Азербайджану Ільхама Алієва за авіатрощу літака Azerbaijan Airlines. Він назвав інцидент "трагічним".
Про це повідомляють росЗМІ.
Падіння літака в Казахстані — реакція Путіна
Путін пояснив, що подія сталася у повітряному просторі Росії під час атаки безпілотників на Грозний та сусідні міста. Він також додав, що Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу для встановлення винних.
Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного, що в республіці Чечня. На борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про наявність доказів причетності Росії до авіакатастрофи в Актау. За його словами, цей інцидент є черговим свідченням агресивної політики Кремля та його нехтування міжнародними нормами безпеки.
Представники Azerbaijan Airlines повідомили, що перед падінням їхній літак зазнав зовнішнього втручання.
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