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Путін перепросив в Алієва за авіакатастрофу Azerbaijan Airlines

28 грудня 2024 18:13
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Катастрофа літака Azerbaijan Airlines — Путін вибачився перед Алієвим
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Президент Росії Володимир Путін перепросив у президента Азербайджану Ільхама Алієва за авіатрощу літака Azerbaijan Airlines. Він назвав інцидент "трагічним".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін пояснив, що подія сталася у повітряному просторі Росії під час атаки безпілотників на Грозний та сусідні міста. Він також додав, що Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу для встановлення винних.

Нагадаємо, 25 грудня  в Казахстані впав пасажирський літак.  Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного, що в республіці Чечня. На борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. 
 
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про наявність доказів причетності Росії до авіакатастрофи в Актау. За його словами, цей інцидент є черговим свідченням агресивної політики Кремля та його нехтування міжнародними нормами безпеки.

Представники Azerbaijan Airlines повідомили, що перед падінням їхній літак зазнав зовнішнього втручання.

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