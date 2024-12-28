Катастрофа літака Azerbaijan Airlines — Путін вибачився перед Алієвим

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін перепросив у президента Азербайджану Ільхама Алієва за авіатрощу літака Azerbaijan Airlines. Він назвав інцидент "трагічним".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Падіння літака в Казахстані — реакція Путіна

Путін пояснив, що подія сталася у повітряному просторі Росії під час атаки безпілотників на Грозний та сусідні міста. Він також додав, що Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу для встановлення винних.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного, що в республіці Чечня. На борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу.



Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про наявність доказів причетності Росії до авіакатастрофи в Актау. За його словами, цей інцидент є черговим свідченням агресивної політики Кремля та його нехтування міжнародними нормами безпеки.

Представники Azerbaijan Airlines повідомили, що перед падінням їхній літак зазнав зовнішнього втручання.