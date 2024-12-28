Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines — Путин извинился перед Алиевым

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакрушение самолета Azerbaijan Airlines. Он назвал инцидент "трагическим".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Падение самолета в Казахстане — реакция Путина

Путин объяснил, что произошедшее произошло в воздушном пространстве России во время атаки беспилотников на Грозный и соседние города. Он также добавил, что Следственный комитет России открыл уголовное дело по установлению виновных.

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный, который находится в республике Чечня. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о наличии доказательств причастности России к авиакатастрофе в Актау. По его словам, этот инцидент является очередным свидетельством агрессивной политики Кремля и его пренебрежение международными нормами безопасности.

Представители Azerbaijan Airlines сообщили, что перед падением их самолет подвергся внешнему вмешательству.