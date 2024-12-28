Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines — Путин извинился перед Алиевым

Путин извинился перед Алиевым за авиакрушение Azerbaijan Airlines
Президент России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакрушение самолета Azerbaijan Airlines. Он назвал инцидент "трагическим".
Об этом сообщают росСМИ.
Падение самолета в Казахстане — реакция Путина
Путин объяснил, что произошедшее произошло в воздушном пространстве России во время атаки беспилотников на Грозный и соседние города. Он также добавил, что Следственный комитет России открыл уголовное дело по установлению виновных.
Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный, который находится в республике Чечня. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о наличии доказательств причастности России к авиакатастрофе в Актау. По его словам, этот инцидент является очередным свидетельством агрессивной политики Кремля и его пренебрежение международными нормами безопасности.
Представители Azerbaijan Airlines сообщили, что перед падением их самолет подвергся внешнему вмешательству.
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