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Путин извинился перед Алиевым за авиакрушение Azerbaijan Airlines

28 декабря 2024 18:13
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines — Путин извинился перед Алиевым
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакрушение самолета Azerbaijan Airlines. Он назвал инцидент "трагическим".

Об этом сообщают росСМИ.

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Путин объяснил, что произошедшее произошло в воздушном пространстве России во время атаки беспилотников на Грозный и соседние города. Он также добавил, что Следственный комитет России открыл уголовное дело по установлению виновных.

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный, который находится в республике Чечня. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о наличии доказательств причастности России к авиакатастрофе в Актау. По его словам, этот инцидент является очередным свидетельством агрессивной политики Кремля и его пренебрежение международными нормами безопасности.

Представители Azerbaijan Airlines сообщили, что перед падением их самолет подвергся внешнему вмешательству.

владимир путин самолет Азербайджан авиакатастрофа Казахстан

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