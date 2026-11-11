Дим від пожежі в порту Усть-Луга. Фото: росЗМІ

Нафтогазовий порт Усть-Луга на Балтиці охопила масштабна пожежа після атаки безпілотників в ніч проти 11 листопада. Місцевий губернатор підтвердив ураження портової зони та відключення електрики на підстанції. Тим часом незалежні супутники NASA також зафіксували кілька великих осередків займання на території стратегічного об'єкта.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Нічний удар по Росії дронами

Безпілотні літальні апарати атакували територію Ленінградської області, завдавши удару по одному з найважливіших морських торговельних вузлів Росії. Очільник регіону офіційно визнав факт атаки на портову зону. За його словами, внаслідок нальоту сталося пряме влучання, яке спровокувало масштабну пожежу. Крім того, на місцевій електричній підстанції сталося аварійне відключення світла. Губернатор також стверджує, що перед цим над областю нібито вдалося збити 146 ворожих дронів.

Масштабна пожежа в порту Усть-Луга. Фото: росЗМІ

Місцеві жителі ще до офіційних заяв повідомляли про звуки вибухів, активну роботу систем протиповітряної оборони та загрозу з повітря. Згодом очевидці почали масово поширювати відеозаписи із сильною пожежею поблизу гавані.

Попри заяви російської влади про збиті цілі, незалежні джерела свідчать про серйозні руйнування. Система NASA FIRMS, яка спеціалізується на відстеженні температурних аномалій, 11 листопада зробила знімки цієї території. Теплові датчики супутників виявили свіжу аномалію та зафіксували одразу декілька великих осередків вогню безпосередньо в порту Усть-Луга.

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Осередки займання в порту. Фото: NASA FIRMS

Чому порт в Усть-Лузі є таким важливим для Росії

Цей транспортний хаб, розташований у Фінській затоці приблизно за 100–150 кілометрів від Санкт-Петербурга, має стратегічне економічне значення для Росії та її військово-промислового комплексу. Порт функціонує з 2001 року і є одним із головних експортних центрів РФ на Балтійському морі.

Через його термінали відвантажують нафту, мінеральні добрива, сірку, вугілля, нафтопродукти, скраплений природний газ, газовий конденсат та різноманітні контейнерні вантажі.

Ця гавань не вперше стає мішенню. Зокрема, 1 вересня вже надходила інформація про пожежу в портовій зоні Усть-Луги, яку тоді також спричинила атака безпілотників. А незадовго до цього, 14 серпня, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляв про успішне ураження комплексу "НОВАТЕК — Усть-Луга", розташованого в Ленінградській області. Також масштабні атаки здійснювалися й навесні цього року.

Новини.LIVE раніше інформували, що Росія планує серію ударів по підприємствах харчової промисловості в Україні. При цьому мішенями можуть стати не лише вітчизняні заводи, а й виробничі потужності іноземних брендів, які продовжують працювати в нашій країні.

У ніч проти 10 листопада в російському місті Стара Русса Новгородської області гриміли вибухи біля 123-го авіаремонтного заводу. За попередніми даними, цей стратегічний військовий об'єкт атакували ударні дрони.

Ще раніше, 6 листопада, потужний приліт стався на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ. Після вибухів на НПЗ спалахнула велика пожежа з густим стовпом диму, а аналітики зафіксували супутні займання в самому Краснодарі та сусідній Адигеї.

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить методично вибивати російську нафтопереробку у відповідь на удари по наших електростанціях. За словами президента, Київ уже прорахував симетричні кроки, а далекобійні удари по ворожих заводах мають стати ефективними фізичними санкціями проти Москви.