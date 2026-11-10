Виробнича лінія на підприємстві харчової промисловості. Фото ілюстративне: Запорізька ОДА

Росія готується атакувати підприємства харчової промисловості на території України. Під загрозою не лише українські виробники, а й іноземні компанії, які працюють у нашій державі.

Про це повідомило джерело в ГУР, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які об’єкти харчової промисловості може атакувати Росія

За словами співрозмовника, російські війська розглядають як цілі елеватори, склади сільськогосподарської продукції та підприємства, де виготовляють соняшникову й інші рослинні олії. Також під загрозою молокозаводи, маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші об’єкти харчової промисловості.

Навіщо Росія планує бити по харчових підприємствах України

У розвідці пояснюють, що такими діями Москва прагне підірвати продовольчу безпеку України та посилити суспільну напругу. Після можливих атак Росія планує використовувати їхні наслідки для інформаційної кампанії, спрямованої на деморалізацію населення.

Крім того, удари по харчовій промисловості мають завдати значних економічних збитків Україні та скоротити валютні надходження до державного бюджету.

Читайте також:

Також у Москві розраховують посилити позиції російської аграрної продукції на міжнародних ринках. Зокрема, збільшити експорт до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що попри санкційні обмеження Росія продовжує виробляти озброєння для війни проти України. За наявними даними, країна накопичила понад 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет, а її військово-промисловий комплекс щомісяця виготовляє понад 200 одиниць далекобійної зброї.

Також Новини.LIVE писали, що командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Олексій Середюк назвав нинішній етап війни переломним. За його словами, Україна поступово виходить на нові рубежі.