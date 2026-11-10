Производственная линия на предприятии пищевой промышленности. Фото иллюстративное: Запорожская ОГА

Россия готовится к ударам по предприятиям пищевой промышленности на территории Украины. Под угрозой находятся не только украинские производители, но и иностранные компании, работающие в нашей стране.

Об этом сообщил источник в ГУР, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты пищевой промышленности может атаковать Россия

По словам собеседника, российские войска рассматривают в качестве целей элеваторы, склады сельскохозяйственной продукции и предприятия, где производят подсолнечное и другие растительные масла. Также под угрозой находятся молокозаводы, маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие объекты пищевой промышленности.

Зачем Россия планирует наносить удары по пищевым предприятиям Украины

В разведке объясняют, что такими действиями Москва стремится подорвать продовольственную безопасность Украины и усилить общественную напряженность. После возможных атак Россия планирует использовать их последствия для информационной кампании, направленной на деморализацию населения.

Кроме того, удары по пищевой промышленности должны нанести значительный экономический ущерб Украине и сократить валютные поступления в государственный бюджет.

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Также в Москве рассчитывают укрепить позиции российской аграрной продукции на международных рынках. В частности, увеличить экспорт в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает производить вооружение для войны против Украины. По имеющимся данным, страна накопила более 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет, а её военно-промышленный комплекс ежемесячно производит более 200 единиц дальнобойного оружия.

Также Новини.LIVE писали, что командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Алексей Середюк назвал нынешний этап войны переломным. По его словам, Украина постепенно выходит на новые рубежи.