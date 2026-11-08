Командир спецподразделения Главного управления разведки Украины Алексей Середюк. Фото: кадр из видео

Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Алексей Середюк рассказал, на каком этапе войны сейчас находится Украина. По его словам, речь идет о переломном. В частности, страна выходит на новые рубежи.

Об этом Алексей Середюк рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Переломный этап войны

"Этот этап войны, на мой субъективный взгляд, является переломным потому, что мы выходим на новые рубежи. Не только на фронте, на суше идет продвижение. Оно идет повсюду: то мы отступаем, то наступаем. Где-то мы очистили территорию, где-то они проникли. Но сейчас мы видим продвижение наших сил, Вооруженных Сил Украины, они продвигаются", — заявил Середюк.

По его словам, сейчас можно увидеть, что украинские дроны не просто досаждают врагу, а РФ уже начинает различные дипломатические игры для того, чтобы нейтрализовать эти средства.

Середюк подчеркнул, что Украина перешла в наступление.

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"И это наступление, знаете, сложно сказать, что будет завтра, но это этап войны, когда мы переходим в наступление. И это очень ободряет, это очень вдохновляет, потому что в войне самое главное правило — лучшая оборона — это активная оборона. Активная оборона — это наступление", — говорит он.

Командир спецподразделения ГУР рассказал, что когда он только начал интересоваться военным делом, для него стало настоящей сенсацией, что наступать легче, чем обороняться.

"Поэтому, если у нас есть ресурсы, а у нас есть ресурсы, технические средства, европейская поддержка, солидарность общества, готовность общества, то это должно привести к серьёзным результатам на фронте. А значит, сокращение потерь среди гражданского населения, сокращение ударов по Киеву, сокращение их террора против гражданского населения", — добавил Середюк.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Алексея Середюка, украинские военные спецподразделений категорически не применяют пытки к российским военнопленным. По его словам, гуманное обращение и оказание необходимой помощи побуждают пленных к откровенности, благодаря чему они раскрывают гораздо больше важной информации.

Также Середюк подчеркнул, что после окончания войны ветераны, руководствующиеся христианскими принципами, смогут сыграть важную роль в трансформации украинского общества. Ожидается, что они примут участие в восстановлении страны и развитии государства.