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Главная Новости дня Офицер ГУР: ветераны-христиане смогут изменить Украину после войны

Офицер ГУР: ветераны-христиане смогут изменить Украину после войны

Ua ru
5 ноября 2026 19:37
Эксклюзив
Ветераны-христиане могут стать движущей силой перемен в Украине после войны instagram.com/christian.corps
Основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк. Фото: instagram.com/christian.corps

По окончании войны ветераны, исповедующие христианские ценности, смогут стать движущей силой общественных перемен в Украине. Им предстоит принять участие в восстановлении государства и формировании общества, свободного от коррупции, воровства и посягательств на свободу людей.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк.

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Какую роль ветераны-христиане могут сыграть в восстановлении Украины

По словам Середюка, христианские ценности могут стать основой для перемен не только в украинском обществе, но и во всем мире. Он отметил, что убедился в этом во время работы с военными на фронте.

"Я вижу, что нет тех проблем, о которых я говорил. То есть, значит, не будет краж, не будет коррупции, не будет посягательств на работу простого человека, на его свободу. Потому что любовь меняет всё", — сказал военный.

В то же время он признал, что такое видение может показаться кому-то наивным. Однако , по его словам, он не только ставит перед собой стратегическую цель, но и понимает, как постепенно воплощать её на практике.

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С чего должна начаться трансформация общества

Середюк подчеркнул, что масштабные изменения нужно начинать с конкретных действий. Одной из первоочередных задач он назвал объединение христианских подразделений, помощь раненым и семьям погибших, а также возвращение украинских военных из плена.

Отдельно основатель "Христианского корпуса" обратил внимание на важность человечного отношения к собратьям во время войны, соблюдения моральных принципов в подразделениях и создания перспектив для военных после завершения боевых действий.

"Я считаю, что люди, прошедшие войну, и особенно христиане, — это будущее нашей страны, и они смогут изменить общество, изменить мир", — отметил офицер ГУР.

Он добавил, что для этого нужно начинать с себя и правильно организовывать совместную работу. Середюк убежден, что даже сложные задачи можно выполнить, если последовательно двигаться к цели.

Также Новини.LIVE рассказывали, как основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк совмещает христианскую веру с военной службой. Он объяснил, почему считает, что заповедь "Не убий" не противоречит применению оружия для защиты ближних. Военный также подчеркнул, что молитва должна сопровождаться конкретными действиями, когда другим людям угрожает опасность.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что с начала полномасштабной войны российские военные убили около 120 представителей духовенства в Украине. Еще примерно 800 религиозных сооружений были разрушены или повреждены в результате российских атак. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что удары наносят ущерб не только людям и зданиям, но и украинскому историческому и культурному наследию.

церковь война в Украине ГУР православные
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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