Военный капеллан крестит солдата. Фото иллюстративное: tro.mil.gov.ua

Основатель "Христианского корпуса" объяснил, как он совмещает христианскую веру с необходимостью воевать и защищать Украину. По его убеждению, заповедь "Не убивай" не противоречит применению оружия для защиты ближних. Он подчеркнул, что во время войны молитва остается важной, но ее должны дополнять конкретные действия.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Ане Сирик рассказал основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк.

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Противоречит ли война вере

По словам Алексея Середюка, вопрос о заповеди «Не убивай» и участии христиан в боевых действиях является сложным. Он считает, что каждый верующий должен сам найти на него ответ. В то же время война заставляет по-другому взглянуть на теологические споры, которые раньше казались важными.

"Мы можем теоретизировать на теологические темы до боя, до войны, мы спорили с другими конфессиями, дискутировали по разным вопросам. Но когда начинается война, мы видим, что важно не это", — рассказал Алексей Середюк.

Он пояснил, что во время войны христианину приходится не только размышлять над религиозными заповедями, но и принимать сложные решения. По его словам, когда речь идет о жизни других людей, на первый план выходит ответственность за их безопасность.

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"Это сложный вопрос, который ставит перед собой каждый христианин в бою. И на него сразу же найдется очевидный ответ: в первую очередь мы защищаем ближнего", — отметил Алексей Середюк.

Толкование заповеди

Алексей Середюк также объяснил своё понимание заповеди «Не убивай». По его мнению, необходимо различать преступное убийство и применение оружия во время войны для защиты людей.

"Здесь имелось в виду убийство с преступным умыслом. То есть это же разные вещи: когда убивают при случайных обстоятельствах, с преступным умыслом или на войне", — пояснил он.

По словам Алексея Середюка, об этих вопросах можно долго спорить, но война меняет восприятие таких дискуссий. Особенно когда человек видит последствия боевых действий, разрушенные дома и пострадавших детей.

"Когда враг наступает на тебя, убивает твоих родных, твой народ, ты видишь этих детей с ампутациями, эти разрушения — это ужасно. О какой философии может идти речь?" — сказал основатель "Христианского корпуса".

Молитвы недостаточно

Алексей Середюк говорит, что молитва остается важной частью его веры. Однако, по его убеждению, она не должна заменять конкретные действия, когда другим людям угрожает опасность.

"Очевидно, я, как христианин, должен защищать своих ближних. Как я должен защищать своих ближних? Просто помолиться — это само собой. Но молитва — это то, что предшествует действию", — отметил Алексей Середюк.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов во время Национального молитвенного завтрака подчеркнул важность единства украинцев. По его словам, война показала, насколько важно поддерживать друг друга даже в самых сложных обстоятельствах. Он отметил, что вера людей друг в друга помогает обществу выстоять перед испытаниями. Позже пастор Андрей Юхименко прокомментировал выступление Кирилла Буданова. Священнослужитель обратил внимание на слова о вере, которая проявляется через конкретные поступки. По его мнению, такая позиция перекликается с библейским пониманием любви и помощи другим людям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов встретился с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. Они обсудили духовную поддержку украинских военных и их семей. Буданов подчеркнул, что церковь помогает защитникам и поддерживает духовную стойкость общества во время войны.