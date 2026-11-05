Військовий капелан хрестить солдата. Фото ілюстративне: tro.mil.gov.ua

Засновник "Християнського корпусу" пояснив, як поєднує християнську віру з необхідністю воювати та захищати Україну. На його переконання, заповідь "Не вбивай" не суперечить застосуванню зброї для захисту ближніх. Він наголосив, що під час війни молитва залишається важливою, але її мають доповнювати конкретні дії.

Про це ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Ані Сірик розповів засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк.

Реклама

Чи суперечить війна вірі

За словами Олексія Середюка, питання про заповідь "Не вбивай" та участь християн у бойових діях є складним. Він вважає, що кожен вірянин має сам знайти на нього відповідь. Водночас війна змушує інакше подивитися на теологічні суперечки, які раніше здавалися важливими.

"Ми можемо теоретизувати на теологічні теми до бою, до війни, ми сварилися з іншими конфесіями, дискутували на різні питання. Але коли починається війна, то ми бачимо, що важливо не це", — розповів Олексій Середюк.

Він пояснив, що під час війни християнину доводиться не лише замислюватися над релігійними заповідями, а й ухвалювати складні рішення. За його словами, коли йдеться про життя інших людей, на перший план виходить відповідальність за їхню безпеку.

Читайте також:

"Це складне питання, яке ставить перед собою кожен християнин в бою. І на нього знаходиться відразу очевидна відповідь, що, в першу чергу, ми захищаємо ближнього", — зазначив Олексій Середюк.

Тлумачення заповіді

Олексій Середюк також пояснив власне розуміння заповіді "Не вбивай". На його думку, необхідно розрізняти злочинне вбивство та застосування зброї під час війни для захисту людей.

"Це малося на увазі вбивство з злочинного наміру. Тобто, це ж різні є речі, коли вбивають при випадкових обставинах, з злочинного наміру чи на війні", — пояснив він.

За словами Олексія Середюка, про ці питання можна довго сперечатися, але війна змінює сприйняття таких дискусій. Особливо коли людина бачить наслідки бойових дій, зруйновані будинки та постраждалих дітей.

"Коли ворог йде на тебе, вбиває твоїх рідних, твій народ, то ти бачиш цих дітей з ампутаціями, ці руйнування страшні. Про яку філософію може бути мова?" — сказав засновник "Християнського корпусу".

Молитви недостатньо

Олексій Середюк каже, що молитва залишається важливою частиною його віри. Однак, на його переконання, вона не повинна замінювати конкретних дій, коли іншим людям загрожує небезпека.

"Очевидно, я, як християнин, маю захищати своїх ближніх. Як я маю захищати своїх ближніх? Просто помолитися — це само собою. Але молитва — це те, що передує дії", — зазначив Олексій Середюк.

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов під час Національного молитовного сніданку наголосив на важливості єдності українців. За його словами, війна показала, наскільки важливо підтримувати одне одного навіть у найскладніших обставинах. Він зазначив, що віра людей одне в одного допомагає суспільству вистояти перед випробуваннями. Пізніше пастор Андрій Юхименко прокоментував виступ Кирила Буданова. Священнослужитель звернув увагу на слова про віру, яка проявляється через конкретні вчинки. На його думку, така позиція перегукується з біблійним розумінням любові та допомоги іншим людям.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов зустрівся з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. Вони обговорили духовну підтримку українських військових та їхніх родин. Буданов наголосив, що церква допомагає захисникам і підтримує духовну стійкість суспільства під час війни.