Важливо під час війни: Зеленський зустрівся із членами ради церков

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

У перший день після Великодня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він привітав їх зі святами та висловив подяку за підтримку українських військових і громадян. Глава держави відзначив важливість такої допомоги в умовах війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 14 квітня.

Президент наголосив на значенні єдності та взаємодії між державою і духовенством у складний період:

"Я вважаю правильним, що в нас є така Рада церков, що ми зустрічаємося, підтримуємо всіх вірян і що ми разом. Це особливо важливо під час війни. Хочу вам подякувати за те, що наша Рада церков так само, як кожна людина в нашій державі, працює на перемогу, підтримуючи наших воїнів, цивільних — усіх людей України, яким потрібні ваша підтримка, ваші молитви, слова, звернення"

Читайте також:

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський звернув увагу, що цього року Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій відзначає 30-річчя.

Своєю чергою, головуючий у Раді, єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Зан-Фабіан подякував за визнання ролі духовенства у воєнний час і підкреслив важливість духовної підтримки для суспільства:

"Дуже важливо, щоб усі релігійні організації, церкви могли підтримувати наш народ, могли зміцнювати наше населення. Стійкість нашого народу залежить від духовної міцності".

Також предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній відзначив ефективну взаємодію держави з релігійними громадами та висловив сподівання на подальшу співпрацю:

"Ми віримо, що й надалі будемо тісно співпрацювати на благо нашої Української держави. Бо в цей непростий час держава, суспільство, українці потребують нашої духовної підтримки".

Новини.LIVE інформували, що під час зустрічі з представниками різних конфесій керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив на важливій ролі церкви в об’єднанні українців. Він зазначив, що віра є важливою частиною життя більшості громадян і може сприяти консолідації суспільства. За його словами, роль церкви, вона, якщо не вирішальна, то одна з найперших.

Також нещодавно у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Кирило Буданов розповів, що цього року разом із дружиною підготував великодній кошик. Він зазначив, що писанки вони розфарбовували власноруч. За його словами, у родині існує традиція "боїв" писанками.