Важно во время войны: Зеленский встретился с членами совета церквей

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Фото: ОПУ

В первый день после Пасхи Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он поздравил их с праздниками и выразил благодарность за поддержку украинских военных и граждан. Глава государства отметил важность такой помощи в условиях войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 14 апреля.

Владимир Зеленский провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Во время разговора он поздравил представителей религиозных сообществ с праздниками и отметил их важную роль в поддержке общества.

Президент отметил значение единства и взаимодействия между государством и духовенством в сложный период:

"Я считаю правильным, что у нас есть такой Совет церквей, что мы встречаемся, поддерживаем всех верующих и что мы вместе. Это особенно важно во время войны. Хочу вас поблагодарить за то, что наш Совет церквей так же, как каждый человек в нашем государстве, работает на победу, поддерживая наших воинов, гражданских — всех людей Украины, которым нужны ваша поддержка, ваши молитвы, слова, обращения"

Читайте также:

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский обратил внимание, что в этом году Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отмечает 30-летие.

В свою очередь, председательствующий в Совете, епископ Закарпатской реформатской церкви Александр Зан-Фабиан поблагодарил за признание роли духовенства в военное время и подчеркнул важность духовной поддержки для общества:

"Очень важно, чтобы все религиозные организации, церкви могли поддерживать наш народ, могли укреплять наше население. Устойчивость нашего народа зависит от духовной прочности".

Также предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний отметил эффективное взаимодействие государства с религиозными общинами и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество:

"Мы верим, что и в дальнейшем будем тесно сотрудничать на благо нашего Украинского государства. Потому что в это непростое время государство, общество, украинцы нуждаются в нашей духовной поддержке".

