Паска, писанки и овощи: Буданов показал свою пасхальную корзину

Кирилл Буданов с женой. Фото: кадр из видео

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поделился тем, что в этом году вместе с женой Марианной положил в пасхальную корзину. По его словам, паску самостоятельно не выпекали, а вот яйца раскрашивали собственноручно.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Пасхальная корзина Буданова

Как отметил Буданов, накануне Пасхи он вместе с женой самостоятельно раскрашивал писанки. Именно их положили в праздничную корзину. Кроме того, добавили паску, огурцы, помидоры, рыбу и фрукты.

Глава Офиса Президента также отметил, что имеет семейную традицию устраивать "бои" писанками. В то же время, как признался Буданов, он никогда не выигрывает в таком поединке.

"Вы знаете, как-то так Бог помогает в этом деле. А в этот день так особенно", — говорит жена Буданова Марианна.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель ОП также высказался относительно пасхального перемирия. Он предположил, что вряд ли оно перерастет в длительное прекращение огня. В частности, Буданов напомнил, что Россия ранее уже нарушала договоренности.

Также мы писали о том, что руководитель Офиса Президента заявил об ожидании нового этапа обмена пленными. Буданов отметил, что обмен между Украиной и Россией могут провести уже в ближайшие дни.