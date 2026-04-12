Паска, писанки та овочі: Буданов показав свій великодній кошик

Кирило Буданов з дружиною. Фото: кадр з відео

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов поділився тим, що цьогоріч разом з дружиною Маріанною поклав у великодній кошик. За його словами, паску самостійно не випікали, а от яйця розфарбовували власноруч.

Про це Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Великодній кошик Буданова

Як зауважив Буданов, напередодні Великодня він разом з дружиною самотужки розфарбовували писанки. Саме їх поклали у святковий кошик. Крім того, додали паску, огірки, помідори, рибу та фрукти.

Очільник Офісу Президента також зазначив, що має сімейну традицію влаштовувати "бої" писанками. Водночас, як зізнався Буданов, він ніколи не виграє у такому двобої.

"Ви знаєте, якось так Бог допомагає в цій справі. А в цей день так особливо", — каже дружина Буданова Маріанна.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник ОП також висловився щодо великоднього перемир'я. Він припустив, що навряд чи воно переросте у тривале припинення вогню. Зокрема, Буданов нагадав, що Росія раніше вже порушувала домовленості.

Також ми писали про те, що керівник Офісу Президента заявив про очікування нового етапу обміну полоненими. Буданов зазначив, що обмін між Україною та Росією можуть провести вже найближчими днями.