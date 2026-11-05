Засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк. Фото: instagram.com/christian.corps

Після завершення війни ветерани, які сповідують християнські цінності, зможуть стати рушієм суспільних змін в Україні. Вони мають долучитися до відбудови держави та формування суспільства без корупції, крадіжок і посягань на свободу людей.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк.

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Яку роль ветерани-християни можуть відіграти у відбудові України

За словами Середюка, християнські цінності можуть стати основою для змін не лише в українському суспільстві, а й у світі. Він зазначив, що переконався в цьому під час роботи з військовими на фронті.

"Я бачу, що немає проблем, які я озвучив. Тобто, значить, і не буде крадіжок, не буде корупції, не буде посягання на роботу простої людини, на його свободу. Тому що все змінює любов", — сказав військовий.

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Водночас він визнав, що таке бачення може здаватися комусь наївним. Однак, за його словами, він не лише має стратегічну мету, а й розуміє, як поступово втілювати її на практиці.

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Середюк наголосив, що масштабні зміни потрібно починати з конкретних дій. Одним із першочергових завдань він назвав об'єднання християнських підрозділів, допомогу пораненим і родинам загиблих, а також повернення українських військових із полону.

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Окремо засновник "Християнського корпусу" звернув увагу на важливість людяного ставлення до побратимів під час війни, дотримання моральних принципів у підрозділах і створення перспектив для військових після завершення бойових дій.

"Я вважаю, що люди, які пройшли війну, і особливо християни, це майбутнє нашої країни, і вони зможуть змінити суспільство, змінити світ", — зазначив офіцер ГУР.

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Він додав, що для цього потрібно починати із себе та правильно організовувати спільну роботу. Середюк переконаний, що навіть складні завдання можна виконати, якщо послідовно рухатися до мети.

Також Новини.LIVE розповідали, як засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк поєднує християнську віру з військовою службою. Він пояснив, чому вважає, що заповідь "Не вбивай" не суперечить застосуванню зброї для захисту ближніх. Військовий також наголосив, що молитва має супроводжуватися конкретними діями, коли іншим людям загрожує небезпека.

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Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що від початку повномасштабної війни російські військові вбили близько 120 представників духовенства в Україні. Ще приблизно 800 релігійних споруд були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що удари завдають шкоди не лише людям і будівлям, а й українській історичній та культурній спадщині.