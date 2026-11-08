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Головна Новини дня У ГУР заявили, що Україна проходить переломний етап війни

У ГУР заявили, що Україна проходить переломний етап війни

Ua ru
8 листопада 2026 14:57
Ексклюзив
Україна проходить переломний етап війни та переходить у наступ кадр з відео
Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки України Олексій Середюк. Фото: кадр з відео

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Олексій Середюк відповів, який наразі етап війни проходить Україна. За його словами, йдеться про переломний. Зокрема, країна виходить на нові рубежі.

Про це Олексій Середюк розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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Переломний етап війни

"Переломний цей етап війни, на мою суб'єктивну думку, переломний через те, що ми виходимо на нові рубежі. Не тільки на фронті, на суходолі йде просування. Воно і скрізь там десь іде, там відступаємо, там наступаємо. Десь ми там море очистили, десь вони зайшли. Але зараз ми бачимо просування наших сил, Збройних Сил України, вони просуваються", — заявив Середюк.

За його словами, наразі можна побачити, що українські дрони не просто дошкуляють ворогу, а РФ вже починає різні дипломатичні ігри для того, щоб нейтралізувати ці засоби.

Середюк наголосив, що Україна перейшла в наступ

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"І цей наступ, знаєте, складно сказати, що буде завтра, але це етап війни, коли ми переходимо в наступ. І це дуже підбадьорює, це дуже надихає, тому що в війні саме головне правило – найкраща оборона — це активна оборона. Активна оборона — це наступ", — каже він.

Командир спецпідрозділу ГУР поділився, що коли він лиш зацікавився військовою справою, то для нього було сенсацією, що наступати легше, ніж оборонятися.

"Тому, якщо у нас є ресурс, а у нас є ресурс, технічні засоби, європейська підтримка, солідарність суспільства, готовність суспільства, то це має призвести до серйозних результатів на фронті. А отже, зменшення втрат цивільного населення, зменшення ударів по Києву, зменшення їхнього терору проти цивільного населення", — додав Середюк.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олексія Середюка, українські військові спецпідрозділів категорично не застосовують тортури до російських військовополонених. За його словами, гуманне поводження та надання необхідної допомоги спонукають полонених до відвертості, завдяки чому вони розкривають значно більше важливої інформації. 

Також Середюк наголошував, що після закінчення війни ветерани, які керуються християнськими принципами, зможуть відіграти важливу роль у трансформації українського суспільства. Очікується, що вони долучаться до відновлення країни та розбудови держави.

війна ЗСУ Україна ГУР Росія Олексій Середюк
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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