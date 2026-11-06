Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) МО України Олексій Середюк. Фото: кадр з відео

Українські спецпризначенці принципово відмовляються від катування російських полонених. За словами офіцера ГУР Олексія Середюка, ворог, до якого поставилися по-людськи і надали йому допомогу, розповідає значно більше таємниць. Багато росіян після цього взагалі змінюють думку та подекуди навіть погоджуються воювати на боці України. Водночас взяти в полон російських військових також дуже непросто.

Про це Олексій Середюк розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Ризики захоплення росіян у полон та чому важливий гуманний підхід

Для українських військових захоплення росіян живими є надзвичайно небезпечною справою, яка ставить під загрозу не лише окремих бійців, а й усю операцію. За словами командира спецпідрозділу ГУР Олексія Середюка, витягнути пораненого ворога з поля бою — це величезний виклик. Самі ж росіяни часто просто розстрілюють полонених українців, бо не хочуть витрачати ресурси на їхню евакуацію.

"Мені здається, що це дуже важлива тема, що ми стараємося взяти людину в полон. Для багатьох, можливо, глядачів здасться, що це звичайна річ, але це не звичайна річ, тому що в полон взяти, взагалі, важко", — пояснює Середюк.

Попри всі складнощі, українські розвідники дотримуються чітких правил щодо поводження з ворогами.

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"Що, в першу чергу, те, що я казав, що у нас заборонено катування. Ми не катуємо полонених, ми ставимося до них з повагою", — наголошує командир.

Пораненого окупанта обов'язково лікують, вивозять з-під вогню та поять чаєм. Такий підхід базується на християнських переконаннях військових.

"Ми кажемо про те, що ми за нього помилилися, що ми хочемо його врятувати і що він може врятуватися. Тобто, в нього може і душа врятуватися, і його тіло може врятуватися, якщо він з нами піде", — ділиться досвідом офіцер.

Чому розмови ефективніші за тортури

Відмова від насильства дає українським розвідникам феноменальні результати під час допитів. Як зазначає Середюк, людина, яку б'ють, здебільшого каже неправду, лише б зупинити фізичний біль. Тоді як нормальне спілкування ламає психологічний опір навіть мотивованих бійців.

"Я вам скажу, що більшість бійців, які схильні воювати після цієї роботи, схильні воювати за Україну, вони розповідають набагато більше, ніж якщо їх катувати", — переконаний командир ГУР.

За його словами, такі полонені викладають усю відому їм інформацію, допомагають організувати оборону і пояснюють принципи роботи ворожих підрозділів. Зміна ставлення призводить до того, що багато окупантів усвідомлюють злочинність режиму Володимира Путіна і висловлюють готовність зі зброєю в руках захищати Україну.

Як Росія залякує своїх бійців для мотивації вбивати українців

Мотивація російської піхоти йти у бій базується виключно на брехні командування та штучному страху. Середюк пригадує розмову з двома православними росіянами, які йшли в атаку, обвішані іконками. Їхня єдина відповідь на запитання, чому вони прийшли вбивати, зводилася до того, що їх "змусили". Проте пояснити, як їх змусили скидати ракети на церкви та стріляти в цивільних, вони так і не змогли.

Насправді перед кожним боєм російським солдатам влаштовують пропагандистський вплив.

"Їм перед виходом в бій показують різні відео, якісь монтовані, якісь розповідають тексти, якісь жахи про нашу армію. Що буде, якщо ви потрапите в полон?" — переказує Середюк.

Військовим розповідають вигадані історії про те, як українці нібито живцем здирають шкіру з полонених. Саме тому, потрапляючи до рук українських спецпризначенців, росіяни тремтять від жаху. Але провівши кілька тижнів у нормальних умовах і зрозумівши, що їх обдурили, вони губляться.

Середюк наголошує, що навіть ті росіяни, які вірять в ідеали СРСР чи "Великої Росії", у складних обставинах швидко втрачають орієнтири, бо їхня ідеологія виявляється надто хиткою.

Також Новини.LIVE інформували, що попри гуманне ставлення України до полонених росіян, Кремль натомість не показує бажання закінчувати війну чи дотримання правил ведення війни.

З 1 листопада набуло чинності рішення про вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань та нелюдського поводження. Москва остаточно розірвала договір, знявши з себе зобов'язання допускати міжнародних інспекторів до пенітенціарних установ і нести відповідальність за порушення прав ув'язнених на рівні Ради Європи.

А також військово-промисловий комплекс РФ щомісяця виробляє понад 200 одиниць далекобійної зброї, а загальний арсенал ворога нараховує понад 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Утім, окупанти стикаються з серйозним технічним браком. Деякі моделі ракет перестали виробляти через серйозний брак.