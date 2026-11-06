Командир спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Алексей Середюк. Фото: кадр из видео

Украинские спецназовцы принципиально отказываются от пыток российских пленных. По словам офицера ГУР Алексея Середюка, враг, к которому отнеслись по-человечески и оказали ему помощь, раскрывает гораздо больше секретов. Многие россияне после этого вообще меняют мнение и порой даже соглашаются воевать на стороне Украины. В то же время взять в плен российских военных также очень непросто.

Об этом Алексей Середюк рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Риски взятия россиян в плен и почему важен гуманный подход

Для украинских военных захват россиян живыми — чрезвычайно опасное дело, которое ставит под угрозу не только отдельных бойцов, но и всю операцию. По словам командира спецподразделения ГУР Алексея Середюка, вытащить раненого врага с поля боя — это огромный вызов. Сами же россияне часто просто расстреливают пленных украинцев, потому что не хотят тратить ресурсы на их эвакуацию.

"Мне кажется, что это очень важная тема — то, что мы стараемся взять человека в плен. Многим, возможно, зрителям покажется, что это обычное дело, но это не так, потому что взять в плен вообще сложно", — объясняет Середюк.

Несмотря на все сложности, украинские разведчики придерживаются четких правил обращения с врагами.

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"В первую очередь, как я уже говорил, у нас запрещены пытки. Мы не пытаем пленных, мы относимся к ним с уважением", — подчеркивает командир.

Раненого оккупанта обязательно лечат, вывозят из-под обстрела и поят чаем. Такой подход основан на христианских убеждениях военных.

"Мы говорим о том, что мы ошиблись в отношении него, что мы хотим его спасти и что он может спастись. То есть и его душа может спастись, и его тело может спастись, если он пойдет с нами", — делится опытом офицер.

Почему разговоры эффективнее пыток

Отказ от насилия приносит украинским разведчикам феноменальные результаты во время допросов. Как отмечает Середюк, человека, которого бьют, в большинстве случаев говорит неправду, лишь бы остановить физическую боль. Тогда как нормальное общение ломает психологическое сопротивление даже мотивированных бойцов.

"Я вам скажу, что большинство бойцов, которые после такой работы готовы воевать, готовы воевать за Украину, они рассказывают гораздо больше, чем если бы их пытали", — убежден командир ГУР.

По его словам, такие пленные раскрывают всю известную им информацию, помогают организовать оборону и объясняют принципы работы вражеских подразделений. Изменение отношения приводит к тому, что многие оккупанты осознают преступность режима Владимира Путина и выражают готовность с оружием в руках защищать Украину.

Как Россия запугивает своих бойцов, чтобы мотивировать их убивать украинцев

Мотивация российской пехоты идти в бой основана исключительно на лжи командования и искусственном страхе. Средюк вспоминает разговор с двумя православными россиянами, которые шли в атаку, обвешанные иконками. Их единственный ответ на вопрос, почему они пришли убивать, сводился к тому, что их "заставили". Однако объяснить, как их заставили сбрасывать ракеты на церкви и стрелять в мирных жителей, они так и не смогли.

На самом деле перед каждым боем на российских солдат оказывают пропагандистское воздействие.

"Им перед выходом в бой показывают разные видео: какие-то смонтированные, какие-то с дикторским текстом, какие-то ужасы о нашей армии. Что будет, если вы попадете в плен?" — пересказывает Середюк.

Военным рассказывают выдуманные истории о том, как украинцы якобы заживо сдирают кожу с пленных. Именно поэтому, попадая в руки украинских спецназовцев, россияне дрожат от ужаса. Но, проведя несколько недель в нормальных условиях и поняв, что их обманули, они теряются.

Середюк подчеркивает, что даже те россияне, которые верят в идеалы СССР или "Великой России", в сложных обстоятельствах быстро теряют ориентиры, потому что их идеология оказывается слишком шаткой.

Также Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на гуманное отношение Украины к пленным россиянам, Кремль, в свою очередь, не проявляет желания завершить войну или соблюдать правила ведения войны.

С 1 ноября вступило в силу решение о выходе России из Европейской конвенции против пыток и бесчеловечного обращения. Москва окончательно расторгла договор, сняв с себя обязательства допускать международных инспекторов в пенитенциарные учреждения и нести ответственность за нарушение прав заключённых на уровне Совета Европы.

Кроме того, военно-промышленный комплекс РФ ежемесячно производит более 200 единиц дальнобойного оружия, а общий арсенал врага насчитывает более 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Впрочем, оккупанты сталкиваются с серьезным техническим дефицитом. Некоторые модели ракет перестали производить из-за серьезного дефицита.