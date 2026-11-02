Українські полонені під російським конвоєм. Фото: Reuters

Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Відповідне рішення набуло чинності 1 листопада 2026 року.

Про це повідомили в Раді Європи, передає Новини.LIVE.

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Коли набув чинності вихід Росії з конвенції

Російська влада поінформувала організацію про намір денонсувати документ 30 жовтня 2025 року. Згідно зі статтею 22 Конвенції, вихід держави набирає чинності через рік після офіційного повідомлення.

Водночас Росія залишалася єдиною державою-учасницею, яка послідовно не дозволяла публікувати звіти Комітету за результатами перевірок та відповіді на них. Через це відкритими стали лише чотири звіти. Решта документів стосуються планових і спеціальних візитів, зокрема десяти перевірок у Чечні та на Північному Кавказі, проведених у період із 2000-го до 2017 року. У Раді Європи зазначили, що Росія досі може надати дозвіл на їх оприлюднення.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Комітет отримав численні свідчення про катування та жорстоке поводження з людьми в місцях утримання під вартою. Йшлося про випадки, пов’язані з діями російських представників як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо в Росії.

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Однак через відсутність співпраці з боку російської влади КЗК не зміг відвідати РФ, щоб самостійно перевірити ці повідомлення. У Раді Європи наголосили, що така позиція Москви відрізняється від підходу України: українська влада продовжує надавати Комітету доступ до будь-яких місць позбавлення волі на території країни, а звіти про перевірки регулярно публікують.

Попри вихід Росії, Комітет продовжить роботу в інших 46 державах-членах Ради Європи. Його діяльність і надалі буде спрямована на захист гідності та прав людей, позбавлених волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 15 осіб та однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних у російських місцях утримання. До переліку потрапили представники адміністрації колонії в Оленівці, співробітник ФСБ Ян Заневський, керівники пенітенціарних установ РФ, а також СІЗО-2 у Таганрозі, де утримували українську журналістку Вікторію Рощину.

Як повідомляли Новини.LIVE, аналітики DeepState заявили, що російські військові розстріляли трьох бійців Сил оборони України поблизу Гуляйполя Запорізької області. За їхніми даними, інцидент стався 20 грудня 2025 року, коли українські військові однієї з механізованих бригад прибули зайняти позиції, які раніше самовільно залишив інший підрозділ.