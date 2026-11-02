Украинские пленные под российским конвоем. Фото: Reuters

Россия официально вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующее решение вступило в силу 1 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в Совете Европы, передает Новини.LIVE.

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Когда вступил в силу выход России из конвенции

Российские власти проинформировали организацию о намерении денонсировать документ 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 Конвенции, выход государства вступает в силу через год после официального уведомления.

В то же время Россия оставалась единственным государством-участником, которое последовательно не разрешало публиковать отчеты Комитета по результатам проверок и ответы на них. Из-за этого были обнародованы лишь четыре доклада. Остальные документы касаются плановых и специальных визитов, в частности десяти проверок в Чечне и на Северном Кавказе, проведенных в период с 2000 по 2017 год. В Совете Европы отметили, что Россия до сих пор может дать разрешение на их обнародование.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет получил многочисленные свидетельства о пытках и жестоком обращении с людьми в местах содержания под стражей. Речь шла о случаях, связанных с действиями российских представителей как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно в России.

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Однако из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей КЗК не смог посетить РФ, чтобы самостоятельно проверить эти сообщения. В Совете Европы подчеркнули, что такая позиция Москвы отличается от подхода Украины: украинские власти продолжают предоставлять Комитету доступ к любым местам лишения свободы на территории страны, а отчеты о проверках регулярно публикуются.

Несмотря на выход России, Комитет продолжит работу в остальных 46 государствах-членах Совета Европы. Его деятельность и в дальнейшем будет направлена на защиту достоинства и прав людей, лишенных свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, Совет Европейского Союза ввел санкции против 15 человек и одного учреждения, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских в российских местах содержания. В список попали представители администрации колонии в Оленовке, сотрудник ФСБ Ян Заневский, руководители пенитенциарных учре ждений РФ, а также СИЗО-2 в Таганроге, где содержали украинскую журналистку Викторию Рощину.

Как сообщали Новини.LIVE, аналитики DeepState заявили, что российские военные расстреляли троих бойцов Сил обороны Украины вблизи Гуляйполя Запорожской области. По их данным, инцидент произошел 20 декабря 2025 года, когда украинские военные одной из механизированных бригад прибыли занять позиции, ранее самовольно покинувшие другое подразделение.