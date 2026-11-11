Дым от пожара в порту Усть-Луга. Фото: российские СМИ

Нефтегазовый порт Усть-Луга на Балтике охватил масштабный пожар после атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. Местный губернатор подтвердил повреждение портовой зоны и отключение электричества на подстанции. Между тем независимые спутники NASA также зафиксировали несколько крупных очагов возгорания на территории стратегического объекта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Ночной удар по России с помощью дронов

Беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Ленинградской области, нанеся удар по одному из важнейших морских торговых узлов России. Глава региона официально признал факт атаки на портовую зону. По его словам, в результате налета произошло прямое попадание, которое вызвало масштабный пожар. Кроме того, на местной электрической подстанции произошло аварийное отключение света. Губернатор также утверждает, что перед этим над областью якобы удалось сбить 146 вражеских дронов.

Масштабный пожар в порту Усть-Луга. Фото: российские СМИ

Местные жители ещё до официальных заявлений сообщали о звуках взрывов, активной работе систем противовоздушной обороны и угрозе с воздуха. Впоследствии очевидцы начали массово распространять видеозаписи с сильным пожаром вблизи гавани.

Несмотря на заявления российских властей о сбитых целях, независимые источники свидетельствуют о серьезных разрушениях. Система NASA FIRMS, специализирующаяся на отслеживании температурных аномалий, 11 ноября сделала снимки этой территории. Тепловые датчики спутников обнаружили свежую аномалию и зафиксировали сразу несколько крупных очагов пожара непосредственно в порту Усть-Луга.

Читайте также:

Очаги возгорания в порту. Фото: NASA FIRMS

Почему порт в Усть-Луге так важен для России

Этот транспортный узел, расположенный в Финском заливе примерно в 100–150 километрах от Санкт-Петербурга, имеет стратегическое экономическое значение для России и её военно-промышленного комплекса. Порт функционирует с 2001 года и является одним из главных экспортных центров РФ на Балтийском море.

Через его терминалы отгружают нефть, минеральные удобрения, серу, уголь, нефтепродукты, сжиженный природный газ, газовый конденсат и различные контейнерные грузы.

Эта гавань не впервые становится мишенью. В частности, 1 сентября уже поступала информация о пожаре в портовой зоне Усть-Луги, который тогда также был вызван атакой беспилотников. А незадолго до этого, 14 августа, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявил об успешном поражении комплекса "НОВАТЕК — Усть-Луга", расположенного в Ленинградской области. Кроме того, масштабные атаки проводились и весной этого года.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия планирует серию ударов по предприятиям пищевой промышленности в Украине. При этом мишенями могут стать не только отечественные заводы, но и производственные мощности иностранных брендов, которые продолжают работать в нашей стране.

В ночь на 10 ноября в российском городе Старая Русса Новгородской области прогремели взрывы возле 123-го авиаремонтного завода. По предварительным данным, этот стратегический военный объект атаковали ударные дроны.

Еще раньше, 6 ноября, мощный удар был нанесен по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. После взрывов на НПЗ разразился крупный пожар с густым столбом дыма, а аналитики зафиксировали сопутствующие возгорания в самом Краснодаре и соседней Адыгее.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит методично выбивать российскую нефтепереработку в ответ на удары по нашим электростанциям. По словам президента, Киев уже просчитал симметричные шаги, а дальнобойные удары по вражеским заводам должны стать эффективными физическими санкциями против Москвы.