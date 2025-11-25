Відео
Головна Новини дня Росія чекає на тимчасовий варіант мирного плану — заява Лаврова

Росія чекає на тимчасовий варіант мирного плану — заява Лаврова

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:23
Оновлено: 14:22
Мирний план Трампа — Сергій Ларвов прокоментував чого очікує Росія
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів із білоруським колегою висловився про зміни до мирної угоди щодо закінчення війни в Україні. Він заявив, що потенційна мирна угода має узгоджуватися з тим "духом перемовин", який, за словами Лаврова, сформувався під час контактів Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці.

Про це повідомляють росЗМІ.

Лавров натякнув, що Росія може мати претензії на зміст мирного плану 

Він наголосив, що попри загалом позитивну реакцію Москви на мирний план із 28 пунктів і його зміст може суттєво змінитися, якщо подальші правки не відображатимуть цієї логіки.

Очільник МЗС РФ пояснив, що Росія наразі очікує проміжний, "тимчасовий" варіант документа після того, як свої корективи внесуть європейські держави та Україна. Після цього, за його словами, Москва готова переходити до аналізу оновлених положень.

Лавров також зазначив, що офіційний текст ініціативи Трампа до Кремля досі не надходив, однак Росія готова працювати "з конкретними формулюваннями", якщо документ передадуть для опрацювання.

Нагадаємо, стало відомо, що Ден Дрісколл, який є міністром армії США, має у вівторок, 25 листопада, зустрітися із російськими представниками для передачі оновленого проєкту мирної угоди

Вчора, 24 листопада, помічник глави Кремля Юрій Ушаков висловився, як в Росії оцінили пункти мирного плану

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував, чи може Росія повернутися до складу G8, про що йшлося в одному з пунктів мирного плану. 

Окремо секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що США та Україні вдалося досягти певних домовленостей стосовно пунктів мирного плану.

переговори Україна Сергій Лавров війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
