Мирный план Трампа — Сергей Ларвов прокомментировал чего ожидает Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой высказался об изменениях в мирное соглашение об окончании войны в Украине. Он заявил, что потенциальное мирное соглашение должно согласовываться с тем "духом переговоров", который, по словам Лаврова, сформировался во время контактов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Об этом сообщают росСМИ.

Он отметил, что несмотря на в целом положительную реакцию Москвы на мирный план из 28 пунктов и его содержание может существенно измениться, если дальнейшие правки не будут отражать этой логики.

Глава МИД РФ пояснил, что Россия сейчас ожидает промежуточный, "временный" вариант документа после того, как свои коррективы внесут европейские государства и Украина. После этого, по его словам, Москва готова переходить к анализу обновленных положений.

Лавров также отметил, что официальный текст инициативы Трампа в Кремль до сих пор не поступал, однако Россия готова работать "с конкретными формулировками", если документ передадут для обработки.

Напомним, стало известно, что Дэн Дрисколл, который является министром армии США, должен во вторник, 25 ноября, встретиться с российскими представителями для передачи обновленного проекта мирного соглашения.

Вчера, 24 ноября, помощник главы Кремля Юрий Ушаков высказался, как в России оценили пункты мирного плана.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал, может ли Россия вернуться в состав G8, о чем говорилось в одном из пунктов мирного плана.

Отдельно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что США и Украине удалось достичь определенных договоренностей по пунктам мирного плана.