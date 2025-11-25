Відео
Відео

Міністр армії США зустрінеться з делегацією РФ — яка мета

Міністр армії США зустрінеться з делегацією РФ — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:59
Оновлено: 11:59
Дрісколл зустрінеться з чиновниками РФ в Абу-Дабі — деталі
Міністр армії США Ден Дрісколл. Фото: REUTERS

Міністр армії США Ден Дрісколл 25 листопада проведе зустріч з представниками Росії в Абу-Дабі. Він передасть оновлений проєкт мирної угоди щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє CBS News

Зустріч Дрісколла з представниками РФ 

Відомо, що ввечері 24 листопада Дрісколл вже провів кількагодинну зустріч з представниками РФ в понеділок увечері та планує продовжити її протягом дня у вівторок. Сторони мають обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори.

Однак наразі незрозуміло, хто ще входить до складу делегації США в Абу-Дабі.

За даними видання, зустрічі відбуваються на тлі мирного плану президента Дональда Трампа, а також проведення переговорів американських чиновників з посланцями обох країн.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп натякнув на можливий прогрес у перемовинах щодо України. Водночас він наголосив, що варто чекати практичних доказів.

Водночас в Росії заявили, що вважають прийнятними частину положень з мирної угоди США. Однак поки конкретні домовленості щодо подальших переговорів відсутні. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
