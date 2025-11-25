Дрисколл встретится с чиновниками РФ в Абу-Даби — детали

Министр армии США встретится с делегацией РФ — какова цель
Министр армии США Дэн Дрисколл 25 ноября проведет встречу с представителями России в Абу-Даби. Он передаст обновленный проект мирного соглашения по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает CBS News.
Встреча Дрисколла с представителями РФ
Известно, что вечером 24 ноября Дрисколл уже провел многочасовую встречу с представителями РФ в понедельник вечером и планирует продолжить ее в течение дня во вторник. Стороны должны обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры.
Однако пока непонятно, кто еще входит в состав делегации США в Абу-Даби.
По данным издания, встречи проходят на фоне мирного плана президента Дональда Трампа, а также проведения переговоров американских чиновников с посланцами обеих стран.
Напомним, ранее Дональд Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах по Украине. В то же время он подчеркнул, что стоит ждать практических доказательств.
В то же время в России заявили, что считают приемлемыми часть положений из мирного соглашения США. Однако пока конкретные договоренности о дальнейших переговорах отсутствуют.
