Енергетик біля знищеного обладнання на ТЕЦ. Фото: ДТЕК

Російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську енергосистему. Станом на ранок 13 листопада частково знеструмлені 12 регіонів. У Міненерго попереджають про можливу різку зміну графіків відключень електроенергії для населення та бізнесу і просять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Росія безперервно атакує енергооб'єкти в Україні

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час ранкового брифінгу 13 листопада, наслідки останніх атак відчула значна частина країни. Від ранку проблеми з електропостачанням зафіксовано одразу у 12 регіонах.

Проблеми з електропостачанням наразі мають мешканці Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Наразі більшість областей України перейшла на графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Промислові підприємства також змушені працювати в умовах лімітів потужності.

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За словами Артема Некрасова, через безперервні дії противника стан електропостачання змінюється дуже стрімко. Тому зміна графіків може відбуватися навіть по кілька разів протягом однієї години. Міністерство просить українців не покладатися на сторонні канали, а орієнтуватися виключно на офіційні ресурси місцевих операторів систем розподілу, де публікується найсвіжіша інформація щодо відключень.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Однак процес суттєво ускладнюють і затримують нові ворожі обстріли та регулярні повітряні тривоги, які змушують людей спускатися в укриття.

Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні 2026 року росіяни в рази частіше били по українській енергетиці, ніж у вересні. Попри те, що інженерні укриття вже рятують частину обладнання, нові модифікації ворожих дронів здатні пробивати захист.

Вже 3 листопада під час чергового обстрілу під удар потрапив трансформатор, що живив потужності Хмельницької АЕС. Станція втрималася в роботі, але змушена була знизити генерацію, що одразу спричинило дефіцит струму в енергосистемі.

Загалом лише за перший тиждень листопада Росія здійснила 128 прицільних атак по енергетичному та нафтогазовому секторах, розповів 9 листопада перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Через це по всій країні зафіксували 219 випадків пошкодження або знищення обладнання.

Ситуація ще більше ускладнилася в ніч проти 12 листопада, коли черговий російський обстріл підстанцій та генерації залишив без світла одразу дев'ять областей. Через масштабні руйнування по всій Україні довелося повернути погодинні графіки відключень, які тепер можуть змінюватися по кілька разів на годину.

Водночас нардеп із парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснював, що когенераційні установки здатні підстрахувати лише окремі об'єкти критичної інфраструктури, але замінити великі ТЕЦ їм не під силу — їх просто не вистачить, щоб забезпечити теплом і світлом такі мегаполіси, як Київ чи Харків.