Когенераційні установки. Фото: t.me/VA_Kyiv

Когенераційні установки можуть слугувати як підтримка роботи окремих об'єктів критичної інфраструктури, однак не здатні перебрати на себе функції великих ТЕЦ. Їх наявності недостатньо для забезпечення теплом та електроенергією Києва та Харкова.

Про це ексклюзивно заявив народний депутат України від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

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Чому когенераційні установки не замінять ТЕЦ

Сергій Нагорняк поділився з ведучими Новини.LIVE, що когенераційні потужності не зможуть повністю забезпечити електропостачання та теплопостачання у разі зупинки ТЕЦ через російські атаки.

Такі установки не здатні повністю замінити міські теплоелектроцентралі, а лише забезпечують енергопостачання окремих об'єктів критичної інфраструктури.

Народний депутат закликав українську владу відкрито говорити про енергетичну готовність держави до зимового періоду.

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"Ми сьогодні маємо по-дорослому з людьми розмовляти, що жодне українське місто сьогодні захистити повноцінно від російських ракет, шахедів достатньо складно. І збудувати достатню кількість когенерацій так само складно. Так, заживити якісь інфраструктурні об'єкти можливо і треба зробити, і в Києві це треба зробити, і в Харкові, і в Житомирі, і в інших містах", — сказав він.

Ми писали, що Україна очікує енергетичне обладнання від Литви. Президент Володимир Зеленський повідомив Гітанасу Науседі, що наразі в країні складна ситуація з електропостачанням, є розуміння, які наступні критично важливі об'єкти уразить РФ.

Новини.LIVE інформували, що після селекторної наради Володимир Зеленський повідомив, що актуальні потреби областей в енергетичному обладнанні та техніці вже визначені. Водночас президент доручив урядовцям спільно з РНБО та командою Офісу президента перевірити звіти регіонів щодо стану теплопостачання та наявності необхідних ресурсів.