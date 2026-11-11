Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Урядовці разом із РНБО та командою Офісу президента мають перевірити звіти областей про теплопостачання й забезпеченість необхідним обладнанням. Виконати визначені завдання потрібно вже цієї доби.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ситуацію в регіонах

За словами Зеленського, під час наради оновили потреби регіонів в енергетичному обладнанні, техніці та заходах підтримки. Ці питання планують обговорити з визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Також президент заслухав доповіді про відновлювальні роботи на Дніпровщині, в Одеській області та на Донеччині. Окремо обговорили ситуацію в Краматорську.

Зеленський доручив урядовцям спільно з РНБО та командою Офісу президента перевірити звіти областей щодо теплопостачання та наявності необхідного обладнання.

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Крім того, Зеленський обговорив із командувачем Повітряних сил параметри захисту визначених об’єктів розподілу та передачі електроенергії, а також логістичних об’єктів. За словами президента, Росія активно атакує ці об’єкти.

Глава держави наголосив, що всі визначені під час наради завдання мають бути виконані вже цієї доби.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 11 листопада Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. У столиці Ірландії президент планує провести двосторонні й багатосторонні зустрічі приблизно з 20 лідерами, а також переговори з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Також Новини.LIVE писали, що 12 жовтня в Дубліні відбудуться саміт Європейської політичної спільноти та неформальна зустріч лідерів ЄС. Головною темою обговорень стане подальша підтримка України, зокрема пошук фінансування для покриття потреб наступного року. Також учасники мають обговорити війну Росії проти України, мирні переговори та гарантії безпеки для Києва.