Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах после российских обстрелов. Члены правительства совместно с СНБО и командой Офиса президента должны проверить отчеты областей о теплоснабжении и обеспеченности необходимым оборудованием. Выполнить поставленные задачи необходимо уже в течение суток.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ситуации в регионах

По словам Зеленского, во время совещания были обновлены данные о потребностях регионов в энергетическом оборудовании, технике и мерах поддержки. Эти вопросы планируется обсудить с определенными европейскими партнерами во время встреч в Ирландии.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Также президент заслушал докладыо восстановительных работах в Днепровской, Одесской и Донецкой областях. Отдельно обсудили ситуацию в Краматорске.

Зеленский поручил членам правительства совместно с СНБО и командой Офиса президента проверить отчеты областей о теплоснабжении и наличии необходимого оборудования.

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Премьер-министр доложил о выполнении решений относительно резервных транспортных схем в Киеве.

Кроме того, Зеленский обсудил с командующим Воздушными силами параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электроэнергии, а также логистических объектов. По словам президента, Россия активно атакует эти объекты.

Глава государства подчеркнул, что все определенные в ходе совещания задачи должны быть выполнены уже в течение суток.

Ранее Новини.LIVE. сообщали, что 11 ноября Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества. В столице Ирландии президент планирует провести двусторонние и многосторонние встречи примерно с 20 лидерами, а также переговоры с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Также Новини.LIVE. писали, что 12 октября в Дублине состоятся саммит Европейского политического сообщества и неформальная встреча лидеров ЕС. Главной темой обсуждений станет дальнейшая поддержка Украины, в частности поиск финансирования для покрытия потребностей в следующем году. Кроме того, участники должны обсудить войну России против Украины, мирные переговоры и гарантии безопасности для Киева.