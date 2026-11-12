Когенерационные установки. Фото: t.me/VA_Kyiv

Когенерационные установки могут служить в качестве резерва для отдельных объектов критической инфраструктуры, однако не способны взять на себя функции крупных ТЭЦ. Их наличия недостаточно для обеспечения теплом и электроэнергией Киева и Харькова.

Об этом эксклюзивно заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире программы "Ранок.LIVE".

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Почему когенерационные установки не заменят ТЭЦ

Сергей Нагорняк поделился с ведущими Новини.LIVE тем, что когенерационные мощности не смогут полностью обеспечить электро- и теплоснабжение в случае остановки ТЭЦ из-за российских атак.

Такие установки не способны полностью заменить городские теплоэлектроцентрали, а лишь обеспечивают энергоснабжение отдельных объектов критической инфраструктуры.

Народный депутат призвал украинские власти открыто говорить об энергетической готовности государства к зимнему периоду.

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"Сегодня мы должны по-взрослому разговаривать с людьми: полностью защитить какой-либо украинский город от российских ракет и шахедов достаточно сложно. И построить достаточное количество когенерационных установок так же сложно. Да, обеспечить электроснабжение некоторых инфраструктурных объектов возможно и нужно, и в Киеве это нужно сделать, и в Харькове, и в Житомире, и в других городах", — сказал он.

Мы писали, что Украина ожидает поставки энергетического оборудования из Литвы. Президент Владимир Зеленский сообщил Гитанасу Науседи, что в настоящее время в стране сложная ситуация с электроснабжением, есть понимание, какие следующие критически важные объекты поразит РФ.

Новини.LIVE сообщали, что после селекторного совещания Владимир Зеленский сообщил, что актуальные потребности областей в энергетическом оборудовании и технике уже определены. В то же время президент поручил членам правительства совместно с СНБО и командой Офиса президента проверить отчеты регионов о состоянии теплоснабжения и наличии необходимых ресурсов.