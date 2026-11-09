Пошкоджена ТЕС ДТЕК після масованої атаки РФ. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов 9 листопада повідомив про наслідки російських ударів по енергетичній та нафтогазовій інфраструктурі. Лише за минулий тиждень Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала ці сектори. Загалом за цей період зафіксували 219 інцидентів, які призвели до пошкодження або знищення енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє Міненерго, передає Новини.LIVE.

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У яких областях є перебої зі світлом

На ранок 9 листопада частина споживачів залишилася без електроенергії у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найскладніша ситуація залишається на Дніпропетровщині та Київщині. Через значні пошкодження енергетики працюють там цілодобово, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.

Як триває відновлення електропостачання

Ремонтні бригади працюють у всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, але роботи ускладнюють повітряні тривоги.

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"Після відбою ремонтні бригади одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання", — повідомив Артем Некрасов.

Троє енергетиків постраждали на Сумщині

Також російський дрон атакував службовий автомобіль енергетиків у Сумській області. Поранення отримали троє працівників. Їх доставили до лікарні.

У Міненерго наголосили, що це черговий напад на працівників енергетичної галузі, які відновлюють електропостачання після обстрілів.

"Працівників намагаються не лише залякати, а й фізично знищити тих, хто тримає світло", — заявив Артем Некрасов.

Які графіки відключень діють в Україні

У більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності.

"Ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину", — зазначив Некрасов.

У Міненерго закликали споживачів стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах. На офіційних ресурсах операторів публікують актуальні графіки та інформацію про можливі зміни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час обстрілу 3 листопада російські війська атакували трансформатор, який забезпечував потужність Хмельницької атомної електростанції. Станція продовжила роботу, але знизила потужність, через що в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що через складну ситуацію з електропостачанням, теплом і водою Євросоюз вирішив задіяти механізм екстреної допомоги Україні. Він має допомогти швидко профінансувати подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі.