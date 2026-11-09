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Главная Новости дня В 12 областях Украины перебои с электричеством после российских атак

В 12 областях Украины перебои с электричеством после российских атак

Ua ru
9 ноября 2026 12:43
Россия нанесла удар по энергетике Украины: где нет света 9 ноября facebook.com/DTEKcompany
Поврежденная ТЭС ДТЭК после массированной атаки со стороны РФ. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов 9 ноября сообщил о последствиях российских ударов по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре. Только за прошедшую неделю Россия 128 раз целенаправленно атаковала эти сектора. Всего за этот период зафиксировано 219 инцидентов, которые привели к повреждению или уничтожению энергетических объектов.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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В каких областях наблюдаются перебои с электричеством

По состоянию на утро 9 ноября часть потребителей осталась без электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской и Киевской областях. Из-за значительных повреждений энергетики работают там круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Как проходит восстановление электроснабжения

Ремонтные бригады работают во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, но работы затрудняют воздушные тревоги.

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"После отбоя ремонтные бригады сразу же приступают к восстановлению поврежденного оборудования", — сообщил Артем Некрасов.

Трое энергетиков пострадали в Сумской области

Также российский дрон атаковал служебный автомобиль энергетиков в Сумской области. Ранения получили трое работников. Их доставили в больницу.

В Минэнерго подчеркнули, что это очередное нападение на работников энергетической отрасли, которые восстанавливают электроснабжение после обстрелов.

"Работников пытаются не только запугать, но и физически уничтожить тех, кто обеспечивает свет", — заявил Артем Некрасов.

Какие графики отключений действуют в Украине

В большинстве областей продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей применяются графики ограничения мощности.

"Ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час", — отметил Некрасов.

В Минэнерго призвали потребителей следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах. На официальных ресурсах операторов публикуются актуальные графики и информация о возможных изменениях.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время обстрела 3 ноября российские войска атаковали трансформатор, обеспечивавший мощность Хмельницкой атомной электростанции. Станция продолжила работу, но снизила мощность, из-за чего в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что из-за сложной ситуации с электроснабжением, теплом и водой Евросоюз решил задействовать механизм экстренной помощи Украине. Он должен помочь быстро профинансировать преодоление последствий российских ударов по инфраструктуре.

Минэнерго электроэнергия электроснабжение отключения света атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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