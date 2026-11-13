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Главная Новости дня Россия нанесла удар по энергетике: без света остались 12 областей

Россия нанесла удар по энергетике: без света остались 12 областей

Ua ru
13 ноября 2026 12:10
Графики отключений электроэнергии в Украине 13 ноября: заявление Минэнерго ДТЭК
Энергетик возле разрушенного оборудования на ТЭЦ. Фото: ДТЭК

Российская армия продолжает целенаправленно разрушать украинскую энергосистему. По состоянию на утро 13 ноября частично обесточены 12 регионов. В Минэнерго предупреждают о возможном резком изменении графиков отключений электроэнергии для населения и бизнеса и просят следить за сообщениями местных облэнерго.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Россия непрерывно атакует энергообъекты в Украине

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время утреннего брифинга 13 ноября, последствия последних атак ощутила значительная часть страны. С утра проблемы с электроснабжением зафиксированы сразу в 12 регионах.

Проблемы с электроснабжением в настоящее время испытывают жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

В настоящее время большинство областей Украины перешло на графики почасовых отключений для бытовых потребителей. Промышленные предприятия также вынуждены работать в условиях ограничений мощности.

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По словам Артема Некрасова, из-за непрекращающихся действий противника ситуация с электроснабжением меняется очень стремительно. Поэтому изменение графиков может происходить даже по несколько раз в течение одного часа. Министерство просит украинцев не полагаться на сторонние каналы, а ориентироваться исключительно на официальные ресурсы местных операторов систем распределения, где публикуется самая свежая информация об отключениях.

Восстановительные работы ведутся круглосуточно во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Однако процесс существенно затрудняют и задерживают новые вражеские обстрелы и регулярные воздушные тревоги, которые вынуждают людей спускаться в укрытия.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года россияне в разы чаще наносили удары по украинской энергетике, чем в сентябре. Несмотря на то, что инженерные укрытия уже спасают часть оборудования, новые модификации вражеских дронов способны пробивать защиту.

Уже 3 ноября во время очередного обстрела под удар попал трансформатор, питавший мощности Хмельницкой АЭС. Станция продолжила работу, но была вынуждена снизить выработку, что сразу же привело к дефициту электроэнергии в энергосистеме.

Всего только за первую неделю ноября Россия совершила 128 прицельных атак по энергетическому и нефтегазовому секторам, сообщил 9 ноября первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов. Из-за этого по всей стране зафиксировали 219 случаев повреждения или уничтожения оборудования.

Ситуация еще больше осложнилась в ночь на 12 ноября, когда очередной российский обстрел подстанций и генерирующих объектов оставил без света сразу девять областей. Из-за масштабных разрушений по всей Украине пришлось вернуть почасовые графики отключений, которые теперь могут меняться по несколько раз в час.

В то же время народный депутат из парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк пояснял, что когенерационные установки способны подстраховать лишь отдельные объекты критической инфраструктуры, но заменить крупные ТЭЦ им не под силу — их просто не хватит, чтобы обеспечить теплом и светом такие мегаполисы, как Киев или Харьков.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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