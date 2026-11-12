Керівник групи моніторингу військових загроз ПрАТ "НЕК "Укренерго" Ярослав Пономаренко. Скриншот із відео Новини.LIVE

У жовтні 2026 року кількість російських ударів по енергетичній інфраструктурі України зросла в рази порівняно з вереснем. Водночас інженерні споруди вже допомагають захищати обладнання від атак. Однак нові типи російських дронів створюють додаткові загрози, а деякі частини підстанцій досі залишаються вразливими.

Про це повідомив керівник групи моніторингу військових загроз ПрАТ "НЕК "Укренерго" Ярослав Пономаренко журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Як в Україні захищають енергетичні об'єкти від атак РФ

"Я можу сказати, що все-таки ми спостерігаємо, що інженерні заходи, які вживалися не тільки конкретно операторами системи передачі, а всіма іншими складовими, які формують ЕС України, вони все-таки мають певний ефект", — заявив Пономаренко.

Він наголосив, що майже 100% обладнання, яке технічно можна було убезпечити, вже має захист.

"Але є елементи підстанцій, зокрема системи передачі, які в силу технологічних обставин ми не можемо накрити, наприклад, бетонним саркофагом", — пояснив представник Укренерго.

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Реактивні "Шахеди" ускладнюють захист енергосистеми

Окремою проблемою стали нові російські засоби повітряного нападу. Зокрема, йдеться про реактивні "Шахеди". Пономаренко зазначив, що енергетики співпрацюють із Повітряними силами та протиповітряною обороною.

"У нас ще немає розроблених засобів в такій кількості, які дозволяють забезпечити гарантоване перекриття наших об'єктів", — сказав він.

Після пошкоджень фахівці намагаються якнайшвидше повернути обладнання до роботи.

"Відновлення у нас йде, як тільки можемо, так і відновлюємо всю цю систему, але на це треба час. І дуже великий розхід обладнання, воно доступне, але через те, що його треба багато, цей час все-таки потрібен", — зазначив Пономаренко.

Чим український досвід захисту енергетики відрізняється від європейського

Пономаренко також розповів про розробку концепції енергетичної безпеки. За його словами, під час підготовки документа враховували європейський досвід. Проте країни Європи не стикалися з такими загрозами, які зараз долає Україна.

"Їхній рівень пропрацювання більш теоретичний. Вони працюють з розумінням кризи в енергетиці, яка полягає виключно в тому, що кінцевий споживач не отримав якісь кіловати електроенергії", — пояснив він.

Натомість Україні потрібно забезпечувати безперебійне живлення лікарень, водопроводів, каналізаційних систем та інших важливих об'єктів.

Представник Укренерго додав, що європейські підходи корисні для організації роботи. Однак вони не враховують постійних обстрілів, необхідності будувати захисні споруди та тісно співпрацювати з військовими.

"У нас були задачі, які, не дай Бог, комусь вирішувати, але ми можемо поділитися як здобутками, так і помилками", — підсумував Пономаренко.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук пояснив, від чого залежатиме майбутнє української енергетики. За його словами, визначальними будуть тривалість війни та безпекова ситуація. Нова концепція розвитку галузі передбачає зміни на енергетичному ринку, посилення безпеки та оновлення законодавства.

Також Новини.LIVE писали про те, що в ніч проти 12 листопада російські удари залишили без електропостачання дев'ять областей України. Ворог атакував підстанції та об'єкти генерації. Через значні пошкодження в країні знову запровадили погодинні відключення світла. Графіки можуть змінюватися кілька разів протягом години.