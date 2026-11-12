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Главная Новости дня Россия усилила атаки на энергетику: в "Укрэнерго" рассказали о мерах защиты

Россия усилила атаки на энергетику: в "Укрэнерго" рассказали о мерах защиты

Ua ru
12 ноября 2026 19:49
Эксклюзив
Россия усилила удары по энергетике Украины: как обстоят дела с защитой объектов Скриншот из видео «Новости.LIVE»
Руководитель группы по мониторингу военных угроз ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Ярослав Пономаренко. Скриншот из видео «Новости.LIVE»

В октябре 2026 года количество российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины увеличилось в разы по сравнению с сентябрем. В то же время инженерные сооружения уже помогают защищать оборудование от атак. Однако новые типы российских дронов создают дополнительные угрозы, а некоторые части подстанций по-прежнему остаются уязвимыми.

Об этом сообщил руководитель группы мониторинга военных угроз ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Ярослав Пономаренко журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Как в Украине защищают энергетические объекты от атак РФ

"Я могу сказать, что все-таки мы наблюдаем: инженерные меры, которые принимались не только конкретно операторами системы передачи, но и всеми другими составляющими, формирующими ЭС Украины, все-таки дают определенный эффект", — заявил Пономаренко.

Он подчеркнул, что большая часть оборудования, которое технически можно было обезопасить, уже имеет защиту.

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"Но есть элементы подстанций, в частности системы передачи, которые в силу технологических обстоятельств мы не можем закрыть, например, бетонным саркофагом", — пояснил представитель "Укрэнерго".

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Реактивные "Шахеды" затрудняют защиту энергосистемы

Отдельной проблемой стали новые российские средства воздушного нападения. В частности, речь идет о реактивных "шахедах". Пономаренко отметил, что энергетики сотрудничают с Воздушными силами и противовоздушной обороной.

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"У нас пока нет в таком количестве разработанных средств, которые позволяли бы обеспечить гарантированную защиту наших объектов", — сказал он.

После повреждений специалисты стараются как можно быстрее вернуть оборудование в рабочее состояние.

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"Восстановление у нас идет, как только можем, так и восстанавливаем всю эту систему, но на это нужно время. И очень большой расход оборудования, оно доступно, но из-за того, что его нужно много, это время все-таки необходимо", — отметил Пономаренко.

Чем украинский опыт защиты энергетики отличается от европейского

Пономаренко также рассказал о разработке концепции энергетической безопасности. По его словам, при подготовке документа учитывался европейский опыт. Однако страны Европы не сталкивались с такими угрозами, с которыми сейчас борется Украина.

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"Их подход носит более теоретический характер. Они исходят из понимания кризиса в энергетике, который заключается исключительно в том, что конечный потребитель не получил определенное количество киловатт электроэнергии", — пояснил он.

Украине же необходимо обеспечивать бесперебойное энергоснабжение больниц, водопроводов, канализационных систем и других важных объектов.

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Представитель "Укрэнерго" добавил, что европейские подходы полезны для организации работы. Однако они не учитывают постоянных обстрелов, необходимости строить защитные сооружения и тесно сотрудничать с военными.

"У нас были задачи, которые, не дай Бог, кому-то пришлось бы решать, но мы можем поделиться как достижениями, так и ошибками", — подытожил Пономаренко.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук объяснил, от чего будет зависеть будущее украинской энергетики. По его словам, определяющими факторами станут продолжительность войны и ситуация с безопасностью. Новая концепция развития отрасли предусматривает изменения на энергетическом рынке, усиление безопасности и обновление законодательства.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ночь на 12 ноября российские удары оставили без электроснабжения девять областей Украины. Враг атаковал подстанции и объекты генерации. Из-за значительных повреждений в стране вновь ввели почасовые отключения света. Графики могут меняться несколько раз в течение часа.

Укрэнерго энергосистема война в Украине энергетика атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова
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