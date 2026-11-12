Президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук. Фото: Новини.LIVE

Будущая модель энергетической системы Украины будет зависеть от продолжительности войны и ситуации с безопасностью. Из-за неопределенности относительно завершения боевых действий пока невозможно определить единый сценарий развития отрасли. Новая концепция энергетической трансформации предусматривает реформирование рынка, обеспечение безопасности и необходимые изменения в законодательстве.

Об этом рассказал президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Зачем для Украины разработали концепцию энергетической трансформации

В ходе беседы журналистка попросила Анатолия Пинчука объяснить, чем особенна представленная концепция энергетической трансформации и каковы ее основные приоритеты. В ответ он отметил, что не считает документ чем-то особенным, однако подчеркнул отсутствие в Украине полноценного комплекса стратегических документов в сфере энергетики.

По его словам, действующая стратегия развития отрасли была разработана при предыдущем руководстве министерства и, по его мнению, требует доработки. Поэтому разработчики новой концепции постарались совместить решение актуальных проблем с долгосрочным развитием энергетики.

"Я бы не сказал, что она является чем-то особенным. На данный момент, к сожалению, в Украине нет полноценных комплексов стратегических документов. Есть стратегия развития энергетики, но она разрабатывалась при предыдущем руководстве министерства и, скажем так, оставляет желать лучшего.

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Именно поэтому мы разработали концепцию, которая должна учитывать как сегодняшние проблемы, вызовы и угрозы, так и потенциальное будущее. Мы пытались найти баланс между решением текущих и краткосрочных проблем и долгосрочным развитием. Поэтому основная идея концепции заключается именно в этом", — пояснил Пинчук.

Он рассказал, что концепция состоит из нескольких блоков. Наибольшее внимание в ней уделено реформированию энергетического рынка, в частности институциональным изменениям, пересмотру полномочий участников и рыночных процедур. Отдельным направлением определены вопросы безопасности.

"Больше всего внимания, конечно, уделено вопросам реформирования энергетического рынка и, в частности, институциональному реформированию, то есть реформированию компетенций и полномочий участников рынка, изменению рыночных процедур и так далее. Отдельным направлением, о котором я говорил, является направление безопасности. Оно также прописано в концепции", — отметил президент ВОО "Украинская стратегия".

Кроме того, к документу добавили карту необходимых изменений законодательной и нормативной базы. В то же время конкретных предложений по внесению изменений пока не готовили. Пинчук пояснил, что сначала нужно определить модель, которую планируют построить, и понять, как именно к ней двигаться.

"И в дополнение к концепции, где, если вы посмотрите, мы составили такую карту, то есть мы пока не готовили никаких предложений по изменениям, потому что, как правильно было отмечено во время круглого стола. Сначала мы должны чётко осознать, какую модель мы строим и как мы к этой модели движемся, но в рамках концепции также есть карта необходимых изменений законодательной и нормативной базы", — рассказал он.

Почему война влияет на будущую модель энергетики

Отвечая на вопрос о том, какой может быть украинская энергосистема через несколько лет, Пинчук подчеркнул, что определяющим фактором остается война. По его словам, она может закончиться через месяц или два, хотя он лично не верит в такой сценарий, или продлиться еще два, три, пять или семь лет. Именно эта неопределенность не позволяет сейчас определить единую модель развития энергетики.

"Мы сейчас не можем определить главный фактор, который у нас есть — это война. То есть война чисто теоретически может закончиться через месяц, через два, хотя я лично в это не верю.

А может продлиться еще пять или семь лет, а может два или три. Соответственно, даже только из-за этого одного фактора мы не можем говорить о модели, потому что он существенно влияет на модель развития", — отметил эксперт.

Пинчук пояснил, что война стимулирует максимальную децентрализацию энергетики и распределение генерации на небольшие мощности. Другое возможное направление — создание промышленно-энергетических хабов. По его словам, такие объекты могут размещаться под землей или в других местах, защищенных от ракетных атак, и объединять энергетические и промышленные мощности.

"Потому что это стимулирует, собственно, максимальную децентрализацию, максимальное распределение генерации и создание очень небольших, максимально распределенных мощностей, либо стимулирует создание, к сожалению, опять же нашим правительством и нашим Министерством энергетики при предыдущем руководстве этого не делалось, создание промышленно-энергетических хабов. Ну, таких, например, какие есть в том же Иране, с которыми американцы не могут справиться.

То есть, когда глубоко под землей или где-то в других защищённых, полноценно защищённых от любых ракетных атак местах создаются определённые энергетические и промышленные мощности. Война к этому подталкивает", — сказал он.

В то же время в случае завершения войны возможны и другие сценарии развития энергетики. Пинчук отметил, что важно учитывать не только сам факт прекращения боевых действий, но и то, сохранится ли угроза их возобновления. Также он упомянул возможный сценарий завершения войны в результате революции в России и смены режима.

"Более того, она закончилась, она прекратилась, ну, то есть, сохраняется ли угроза возобновления войны, или она закончилась таким образом, что такой угрозы не существует, или, условно говоря, она через несколько лет закончилась какой-то революцией в России, сменой режима и так далее.

То есть, это большая вариативность сценария развития событий, которые существенно влияют на возможности развития экономики, соответственно энергетики и промышленности. Поэтому говорить об одной модели невозможно", — пояснил президент ВОО "Украинская стратегия".

На чем сосредоточена модель развития энергосистемы

Пинчук уточнил, что в концепции сознательно не определяли конкретную технологическую модель развития энергетики. Вместо этого документ сосредоточен на принципах организации рынка, функционирования энергетической системы и развития её участников. То есть речь сейчас идёт не об определении количества или типов электростанций, которые должны работать в Украине.

"И мы сознательно даже в самой концепции не говорим о какой-либо модели с точки зрения технологической модели развития. Мы говорим о модели организации рынка, организации функционирования энергетической системы и о модели развития субъектов энергетической системы. То есть именно в этом смысле речь идет о модели, а не о том, сколько у нас будет каких электростанций и как это будет", — подытожил Анатолий Пинчук.

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