Сотрудники аварийной газовой службы. Фото: УНИАН

Бывший министр топлива и энергетики Украины, заслуженный энергетик Украины Юрий Продан заявил, что перебои с газоснабжением могут возникать по всей территории страны. Он отметил, что для восстановления объектов газовой инфраструктуры специалистам требуется время. В то время как Россия усилила интенсивность ударов с помощью дронов и баллистических ракет.

Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Юрий Продан в эфире программы Ранок.LIVE.

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Российские атаки могут вызвать перебои с газом в различных регионах Украины

Корреспонденты Новини.LIVE попросили Юрия Продана прокомментировать состояние газоснабжения в Краматорске после атак РФ. По его словам, пока сложно оценить масштабы повреждений. В то же время специалистам аварийной службы понадобится время для восстановления подачи газа.

Кроме того, Продан отметил, что российская армия существенно увеличила интенсивность ударов дронами и баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре, речь идет, в частности, об объектах газораспределения и газодобычи.

В то же время возможности Украины по защите энергетических объектов, по его словам, сократились. По его мнению, подобные атаки могут происходить не только на прифронтовых территориях, но и в центральных, западных, южных и других областях страны.

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"Я думаю, что такая ситуация может складываться по всей территории Украины, в том числе и с газоснабжением, поэтому следует ожидать развития событий в этом направлении", — подчеркнул он.

Продан добавил, что энергетикам и газовикам будет легче восстанавливать поврежденные объекты при условии снижения интенсивности российских атак. Этого, по его мнению, можно достичь благодаря усилению ПВО Украины.

Мы писали, что российская армия массированно атаковала энергетические объекты Украины. Повреждения зафиксированы на шести крупных электроподстанциях в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стало известно, что страна-партнер предоставит Украине энергетическое оборудование. По словам президента, решение уже принято, ожидаются поставки.