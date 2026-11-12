Працівники аварійної газової служби. Фото: УНІАН

Колишній міністр палива та енергетики України, заслужений енергетик України Юрій Продан заявив, що перебої з газопостачанням можуть виникати по всій території країни. Він зазначив, що для відновлення об'єктів газової інфраструктури фахівцям потрібен час. У той час як Росія наростила інтенсивність ударів дронами та балістикою.

Про це заявив експерт у сфері енергетики Юрій Продан в ефірі Ранок.LIVE.

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Російські атаки можуть спричинити перебої з газом у різних регіонах України

Кореспонденти Новини.LIVE закликали Юрія Продана прокоментувати стан газопостачання в Краматорську після атак РФ. За його словами, наразі складно оцінити масштаби пошкоджень. Водночас фахівцям аварійної служби знадобиться час для відновлення подачі газу.

Крім того, Продан зазначив, що російська армія суттєво наростила інтенсивність ударів дронами та балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі, йдеться зокрема про об'єкти розподілу газу та газовидобутку.

Тоді як можливості України із захисту енергетичних об'єктів, за його словами, зменшилися. На його думку, подібні атаки можуть відбуватись не тільки на прифронтових територіях, а й у центральних, західних, південних та інших областях країни.

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"Я думаю, що така ситуація може відбуватися по всій території України, в тому числі й з газопостачанням, тому що слід очікувати цієї ситуації", — наголосив він.

Продан додав, що енергетикам і газовикам буде легше відновлювати пошкоджені об'єкти за умови зниження інтенсивності російських атак. Цього, на його думку, можна досягти завдяки посиленню ППО України.

Ми писали, що російська армія масштабно атакувала енергетичні об'єкти України. Пошкодження зафіксовані на шести великих електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

Новини.LIVE інформували, що глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою. Стало відомо, що країна-партнер надасть Україні енергетичне обладнання. За словами президента, рішення вже є, очікуються постачання.