Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 11 листопада масовано атакували енергетику України. Зокрема, під ударами опинилися шість великих електростанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

Про це повідомляють премʼєр Сергій Корецький та пресслужба Міненерго, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по енергообʼєктах

Відомо, що цієї ночі Росія також пошкодила лінії електропередачі різного класу напруги у Кіровоградській та Рівненській областях.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Кіровоградської області. Фото: ДСНС

А в Кривому Розі противник завдав удару по підприємству теплопостачання, внаслідок чого сталися проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Наразі фахівці роблять усе можливе, аби відновити теплопостачання в місті.

"Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків", — повідомив Корецький.

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Наразі відомо про 14 поранених. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Харківщини 11 листопада. Фото: ДСНС

Премʼєр подякував усім, хто попри постійні російські обстріли відновлює інфраструктуру та допомагає людям.

Ситуація в енергосистемі 11 листопада

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок російських ударів знеструмлена частина споживачів у декількох областях:

Дніпропетровській;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Рівненській;

Харківській;

Одеській;

Чернігівській.

Водночас найскладніша ситуація в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Крім того, у прифронтових областях ситуація залишається напруженою через активні бойові дії та регулярні російські обстріли. Зокрема, окупанти продовжують щодня завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Некрасов наголосив, що енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. За його словами, відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

"Минулої доби у Слов’янську на Донеччині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під удар російського дрона. Внаслідок чого один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", — каже він.

На Харківщині через пошкодження енергетичного обладнання та падіння напруги у високовольтних мережах довелося запровадити аварійні відключення електроенергії. До звичних графіків подачі світла повернуться після стабілізації роботи енергосистеми.

Наразі у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Через постійні російські удари ситуація зі світлом може швидко змінюватися. Некрасов закликав стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах щодо графіків відключень та можливих змін.

"Дякуємо всім енергетикам, які щодня працюють над відновленням пошкоджених енергооб’єктів і стабілізацією ситуації в енергосистемі", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, у зимовий період тривалість відключень електроенергії в Україні може сягати 20 годин на добу. Водночас пріоритетом стане безперебійна робота об’єктів критичної інфраструктури.

А глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна виступила з ініціативою щодо запровадження режиму припинення вогню на Чорному морі та в енергетичному секторі. Відповідні пропозиції вже передали міжнародним партнерам. Наразі Київ очікує на реакцію російської сторони.