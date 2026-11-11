Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 11 ноября нанесли массированный удар по энергетике Украины. В частности, под ударами оказались шесть крупных электростанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Об этом сообщают премьер Сергей Корецкий и пресс-служба Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по энергообъектам

Известно, что этой ночью Россия также повредила линии электропередачи различного класса напряжения в Кировоградской и Ровенской областях.

Спасатели устраняют последствия российского обстрела Кировоградской области. Фото: ГСЧС

А в Кривом Роге противник нанес удар по предприятию теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение в городе.

"Помимо энергетики, враг наносил удары по железной дороге в Днепропетровской и Житомирской областях. В Херсонской области в результате удара авиабомбой пострадало здание школы. В Харькове повреждены пять многоквартирных домов", — сообщил Корецкий.

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На данный момент известно о 14 раненых. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Последствия российского обстрела Харьковской области 11 ноября. Фото: ГСЧС

Премьер поблагодарил всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы, восстанавливает инфраструктуру и помогает людям.

Ситуация в энергосистеме 11 ноября

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в результате российских ударов осталась без электричества часть потребителей в нескольких областях:

Днепропетровской;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Ровенской;

Харьковской;

Одесской;

Черниговской.

При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Кроме того, в прифронтовых областях ситуация остается напряженной из-за активных боевых действий и регулярных российских обстрелов. В частности, оккупанты продолжают ежедневно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Некрасов подчеркнул, что энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. По его словам, восстановительные работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных ударов.

"За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под удар российского дрона. В результате один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорит он.

В Харьковской области из-за повреждения энергетического оборудования и падения напряжения в высоковольтных сетях пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии. К привычным графикам подачи света вернутся после стабилизации работы энергосистемы.

В настоящее время в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Из-за постоянных российских ударов ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Некрасов призвал следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах относительно графиков отключений и возможных изменений.

"Благодарим всех энергетиков, которые ежедневно работают над восстановлением поврежденных энергообъектов и стабилизацией ситуации в энергосистеме", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в зимний период продолжительность отключений электроэнергии в Украине может достигать 20 часов в сутки. При этом приоритетом станет бесперебойная работа объектов критической инфраструктуры.

А глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина выступила с инициативой о введении режима прекращения огня на Черном море и в энергетическом секторе. Соответствующие предложения уже переданы международным партнерам. Сейчас Киев ожидает реакции российской стороны.