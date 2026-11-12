Спасатель ГСЧС тушит пожар, вызванный российским ударом. Фото: ГСЧС Украины

Российский обстрел в ночь на 12 ноября оставил без света девять областей Украины. Враг прицельно обстреливал подстанции и объекты генерации. Из-за масштабных разрушений по всей стране вновь ввели почасовые графики отключений, которые из-за нестабильности системы могут меняться несколько раз в час.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова во время брифинга.

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Россия целенаправленно наносит удары по подстанциям в Украине

Премьер-министр Сергей Корецкий также сообщил, что главными целями врага стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры сразу в восьми областях.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Запорожье, где россияне нанесли удар непосредственно по территории объекта генерации электроэнергии. В то же время в Одесской и Ровенской областях атакам подверглись критически важные высоковольтные подстанции. Параллельно враг наносил удары баллистическими ракетами по предприятиям в Киеве и столичной области.

Во время утреннего брифинга 12 ноября первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов подробно рассказал о последствиях обстрелов. По состоянию на утро проблемы с электричеством возникли в девяти регионах. Частично обесточены потребители в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях .

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В результате обстрела ранения получили энергетики

В Полтавской области ранения получили четверо энергетиков, которым сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Аварийные бригады круглосуточно пытаются восстанавливать поврежденные сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

В Украине будут действовать графики отключения электроэнергии

Из-за потери мощностей в большинстве регионов страны вновь действуют графики почасовых отключений для бытовых потребителей. Промышленность также получила соответствующие графики ограничения потребления.

В Министерстве энергетики предупреждают, что ситуация в энергосети часто меняется из-за обстрелов, поэтому графики иногда вынуждены менять по несколько раз в час. За актуальными изменениями украинцам лучше следить на сайтах или других официальных ресурсах местных облэнерго.

Новини.LIVE сообщали, что даже в случае полного отключения электроэнергии киевское метро не будет закрывать двери для людей и будет работать как круглосуточное укрытие. Несмотря на вынужденные ограничения в движении поездов, станции метро продолжат принимать жителей. Резервные генераторы будут питать только самые важные системы безопасности и связи.

Кроме того, из-за острой нехватки электроэнергии после вражеских ударов по энергосетям в Киеве временно прекратили включать уличные фонари. Такая экономия позволяет перенаправить ресурсы на больницы, котельные и другие критически важные объекты города.

Владимир Омельченко заявил, что в целом к предстоящей зиме украинцам следует готовиться к тому, что электричество в домах может пропадать на срок до 20 часов в сутки.

Из-за крайне сложной ситуации с освещением, водоснабжением и отоплением Европейский Союз решил запустить для Украины специальный механизм экстренной финансовой поддержки. Брюссель оперативно выделит средства на ликвидацию последствий российских обстрелов инфраструктуры.