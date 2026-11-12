Рятувальник ДСНС гасить пожежу від російського удару. Фото: ДСНС України

Російський обстріл у ніч проти 12 листопада залишив без світла дев'ять областей України. Ворог прицільно бив по підстанціях та об'єктах генерації. Через масштабні руйнування по всій країні повернули погодинні графіки відключень, які через нестабільність системи можуть змінюватися кілька разів на годину.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова під час брифінгу.

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Росія прицільно б'є по підстанціях в Україні

Прем'єр-міністр Сергій Корецький також повідомив, що головними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури відразу у восьми областях.

Найсерйозніші руйнування зафіксовано у Запоріжжі, де росіяни вдарили безпосередньо по території об'єкта генерації електроенергії. Водночас на Одещині та Рівненщині атаки зазнали критично важливі високовольтні підстанції. Паралельно ворог бив балістичними ракетами по підприємствах у Києві та столичній області.

Під час ранкового брифінгу 12 листопада перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов деталізував наслідки обстрілів. Станом на ранок проблеми зі світлом виникли у дев'яти регіонах. Частково знеструмленими опинилися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

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Через обстріл поранення дістали енергетики

На Полтавщині поранення отримали четверо енергетиків, яким зараз надають усю необхідну медичну допомогу. Аварійні бригади намагаються цілодобово відновлювати пошкоджені мережі всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

В Україні працюватимуть графіки відключення електроенергії

Через втрату потужностей у більшості регіонів країни знову діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Промисловість також отримала відповідні графіки обмеження споживання.

В Міністерстві енергетики попереджають, що ситуація в енергомережі часто змінюється через обстріли, тому графіки іноді змушені змінювати по кілька разів на годину. За актуальними змінами українцям краще стежити на сайтах чи інших офіційних ресурсах від місцевих обленерго.

Новини.LIVE інформували, що навіть у разі повного знеструмлення київське метро не зачинятиме двері для людей і працюватиме як цілодобове укриття. Попри вимушені обмеження в русі поїздів, підземні станції продовжать приймати мешканців. Резервні генератори живитимуть лише найважливіші системи безпеки та зв'язку.

Крім того, через гострий брак електрики після ворожих ударів по енергомережах у Києві тимчасово припинили вмикати вуличні ліхтарі. Така економія дає змогу перенаправити ресурси на лікарні, котельні та інші критичні об'єкти міста.

Володимир Омельченко заявив, що загалом прийдешньої зими українцям варто готуватися до того, що електрика в оселях може зникати на термін до 20 годин на добу.

Через надскладний стан зі світлом, водопостачанням і теплом Європейський Союз вирішив запустити для України спецмеханізм екстреної фінансової підтримки. Брюссель оперативно виділить кошти на ліквідацію наслідків російських обстрілів інфраструктури.