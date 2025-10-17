Мар’яна Беца: Путіна треба змусити зупинитись, а не просити

Мар'яна Беца. Фото: unian.ua

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца закликала до посилення санкцій, збільшення військової допомоги та відповідальності Росії, наголосивши: "Путін сам не зупиниться — його потрібно змусити". Вона виступила під час конференції Money for Victory: Make Russia Pay 2025 у Брюсселі.

Санкції, зброя і справедливість

Беца наголосила, що світ має діяти рішуче, щоб позбавити Москву фінансових і військових ресурсів для ведення війни.

"Потрібні жорсткіші санкції у сфері енергетики, банків та ядерної галузі. Обмеження на нафту мають бути не вищими за 30 доларів за барель", — сказала вона.

Вона також підкреслила, що Україна потребує більше систем ППО, зокрема щонайменше десяти Patriot, та боєприпасів, щоб протистояти російським ударам по енергетиці та цивільній інфраструктурі.

"Ми вдячні партнерам, але потрібні скоординовані санкції та більше зброї для захисту України", — зазначила дипломатка.

Відповідальність і глобальна безпека

Беца наголосила, що російські воєнні злочини не мають залишитися безкарними, а заморожені активи повинні стати джерелом компенсацій та відновлення.

"Кожен воєнний злочинець має знати, що безкарності більше не буде. Росія повинна заплатити — політично, економічно й юридично", — підкреслила вона.

Вона також додала, що членство України в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки, але потрібні юридично зобов’язуючі проміжні гарантії.

"Ця війна — не лише про Україну. Це війна за долю всього демократичного світу", — підсумувала Беца.

Нагадаю, Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним заявив, що зараз "не ідеальний час" для запровадження додаткових санкцій проти РФ.

Тим часом Володимир Зеленський продовжує закликати Європу до посилення санкцій проти Росії.