Марьяна Беца: Путина нужно заставить остановиться, а не просить

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала усилить санкции, увеличить военную помощь и привлечь Россию к ответственности, подчеркнув: "Путин сам не остановится — его нужно заставить". Она выступила на конференции Money for Victory: Make Russia Pay 2025 в Брюсселе.

Санкции, оружие и справедливость

Беца заявила, что мировое сообщество должно решительно действовать, чтобы лишить Москву финансовых и военных возможностей для продолжения войны.

"Нужны более жесткие санкции против энергетического, банковского и ядерного секторов. Ценовой потолок на нефть должен быть не выше 30 долларов за баррель", — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО, включая не менее десяти Patriot, и боеприпасах для защиты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Мы благодарны партнёрам, но нам нужны синхронизированные санкции и больше оружия для защиты Украины", — отметила Беца.

Ответственность и безопасность

По её словам, российские военные преступления не должны остаться безнаказанными, а замороженные активы должны стать источником компенсаций и восстановления Украины.

"Каждый военный преступник должен знать, что безнаказанности больше не будет. Россия обязана заплатить — политически, экономически и юридически", — сказала она.

Беца добавила, что членство Украины в НАТО остаётся лучшей гарантией безопасности, однако нужны юридически обязывающие промежуточные гарантии.

"Эта война — не только про Украину. Это война за будущее всего демократического мира", — подчеркнула дипломат.

Напомним, Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против РФ.

Между тем Владимир Зеленский продолжает призывать Европу к усилению санкций против России.