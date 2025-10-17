Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путина нужно заставить остановиться, а не просить, — Беца

Путина нужно заставить остановиться, а не просить, — Беца

Ua en ru
Дата публикации 17 октября 2025 16:12
обновлено: 16:13
Марьяна Беца: Путина нужно заставить остановиться, а не просить
Марьяна Беца. Фото: unian.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала усилить санкции, увеличить военную помощь и привлечь Россию к ответственности, подчеркнув: "Путин сам не остановится — его нужно заставить". Она выступила на конференции Money for Victory: Make Russia Pay 2025 в Брюсселе.

Novyny.LIVE передают об этом с конференции.

Реклама
Читайте также:

Санкции, оружие и справедливость

Беца заявила, что мировое сообщество должно решительно действовать, чтобы лишить Москву финансовых и военных возможностей для продолжения войны.

"Нужны более жесткие санкции против энергетического, банковского и ядерного секторов. Ценовой потолок на нефть должен быть не выше 30 долларов за баррель", — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО, включая не менее десяти Patriot, и боеприпасах для защиты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Мы благодарны партнёрам, но нам нужны синхронизированные санкции и больше оружия для защиты Украины", — отметила Беца.

Ответственность и безопасность

По её словам, российские военные преступления не должны остаться безнаказанными, а замороженные активы должны стать источником компенсаций и восстановления Украины.

"Каждый военный преступник должен знать, что безнаказанности больше не будет. Россия обязана заплатить — политически, экономически и юридически", — сказала она.

Беца добавила, что членство Украины в НАТО остаётся лучшей гарантией безопасности, однако нужны юридически обязывающие промежуточные гарантии.

"Эта война — не только про Украину. Это война за будущее всего демократического мира", — подчеркнула дипломат.

Напомним, Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против РФ.

Между тем Владимир Зеленский продолжает призывать Европу к усилению санкций против России.

санкции активы война в Украине Россия гарантии безопасности
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Автор:
Мария Кагал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации