Ірина Мудра: заморожені російські активи — це тест для міжнародної справедливості

Ирина Мудра. Photo: Forbes

Украина уже третий год защищает не только свою территорию, но и сами принципы международного права, заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра во время конференции Money for Victory: Make Russia Pay 2025. Она подчеркнула, что вопрос замороженных российских активов — это не просто о деньгах, а о способности мировой системы обеспечить настоящую ответственность за агрессию.

Об этом сообщает Novyny.LIVE с конференции Money for Victory: Make Russia Pay 2025.

Реклама

Читайте также:

"Это тест — станет ли агрессия выгодной"

"Замороженные российские активы — это не только о деньгах. Это тест, сможет ли международная система обеспечить настоящую ответственность или агрессия окажется выгодной", — отметила Мудра.

Украина же предлагает практическое решение — превратить эти активы в инструменты обороны, восстановления и компенсаций.

"Украина уже создала четкую архитектуру репараций — Международный компенсационный механизм для Украины", — пояснила она.

Механизм включает три ключевых элемента:

Реестр убытков для Украины , который уже работает и насчитывает более 60 000 заявлений от физических и юридических лиц, пострадавших от войны;

, который уже работает и насчитывает более 60 000 заявлений от физических и юридических лиц, пострадавших от войны; Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины , которая будет рассматривать заявления и присуждать компенсации. Её официальное создание ожидается после дипломатической конференции в Гааге 16 декабря, где будет принята Открытая конвенция о создании Комиссии;

, которая будет рассматривать заявления и присуждать компенсации. Её официальное создание ожидается после дипломатической конференции в Гааге 16 декабря, где будет принята Открытая конвенция о создании Комиссии; Компенсационный фонд, предназначенный для финансирования выплат по решениям Комиссии после получения взносов от международных партнёров.

"Репарации должны стать юридически обязательным актом"

"Наша цель — сделать процесс восстановления не политическим жестом, а юридически обязательным актом. Каждое заявление — это доказательство. Каждый доказанный факт — аргумент, почему российские активы должны быть направлены Украине для компенсаций", — подчеркнула Мудра.

Она также отметила инициативу Reparation Loan Европейской комиссии, поддержанную Германией, Францией и Великобританией.

"Это практический и крайне важный шаг вперёд. Инициатива не предусматривает конфискацию активов, но позволяет использовать прибыль от замороженных российских суверенных активов как залог для финансирования оборонных и восстановительных нужд Украины", — резюмировала Ирина Мудра.

Напомним, ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Владимир Зеленский также заявлял, что Украина будет использовать замороженные российские активы для защиты от атак оккупантов.